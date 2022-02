BUND Naturschutz: Kampf ums Main-Wasser hat begonnen

Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) gibt sich Mühe, nicht immer nur der Miesepeter zu sein. Trotz Klimakrise müsse man auch die Lichtblicke benennen. Und so blickt der BN für den bayerischen Klimahotspot Unterfranken auf ein positives Jahr 2021 zurück.

Besonders die Unterzeichnung des Streuobstpaktes verbuchte der BN als Erfolg. Dieser sieht die Erhaltung und Mehrung der bayerischen Streuobstbestände vor. Bis 2035 sollen so zusätzlich eine Million Bäume gepflanzt und bestehende Streuobstwiesen erhalten werden. In Unterfranken sind besonders im Landkreis Aschaffenburg die Streuobstbäume gefährdet.

Das Ziel müsse nun sein, den Pakt adäquat umzusetzen, erklärte der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe: "Dabei sind wir auch auf die Hilfe von LandwirtInnen, privaten StreuobstwiesenbesitzerInnen und den Kommunen angewiesen." In diesem Zusammenhang begrüßte der BN die Einrichtung von sechs Projektstellen zur Umsetzung des Streuobstpaktes in Unterfranken.

Dank viel Geld: Streit um Streuobstwiesen vorerst beigelegt

So geringe Eingriffe in die Natur und so wenig Flächenverbrauch wie möglich

Für das Jahr 2022 gab sich der BUND Naturschutz kämpferisch: Als "grünes Gewissen" wolle er Natureingriffe kritisch begleiten. Dazu zähle insbesondere der Bau der B26n durch die Landkreise Main-Spessart und Würzburg. Der Flächenverbrauch – und hier vor allem der ausufernde Straßenbau – sei eine der größten Gefahren für den Umwelt- und Naturschutz in Bayern. "In Unterfranken sind im vergangenen Jahr 170 Hektar Fläche verbraucht worden, das entspricht 238 Fußballfeldern. So darf es nicht weitergehen, wir werden nicht zulassen, dass weite Teile des Landes unter einer Betondecke verschwinden", sagte der BN-Regionalreferent für Unterfranken, Steffen Jodl.

Sinkende Grundwasserspiegel und vertrocknete Wälder

Insgesamt machen dem BN in Unterfranken in den vergangenen Jahren vor allem sinkende Grundwasserspiegel und vertrocknende Wälder Sorgen. Problematisch findet Jodl vor allem, dass die Landwirtschaft sich zunehmend mit Wasser aus dem Main versorge. "Es wird versucht, Wasser aus dem Main zu nehmen, um dann in der Landwirtschaft, im Gemüsebau, im Weinbau die Flächen zu bewässern", sagte er dem BR. Es werde eine große Herausforderung, diese Praxis mit den bestehenden Fließwässern und dem Ökosystem in Einklang zu bringen. Doch der Kampf um das Wasser hat längst begonnen.

Naturschützer mit großem Zulauf

Für Rückenwind sorge laut Jodl die weiter steigende Zahl an Mitgliedern im Verein. "Der BN konnte seine Mitgliederzahl bayernweit um rund 7.000 Personen auf den Höchststand von rund 260.000 Mitgliedern und FörderInnen erhöhen", erklärte der BN-Landesvorsitzende Richard Mergner. In Unterfranken gab es einen Mitgliederzuwachs von rund 580 Personen auf nun 25.403 Mitglieder.