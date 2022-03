Bund Naturschutz in Nürnberg erwartet rege Krötenwanderung

Der Bund Naturschutz (BN) in Nürnberg hofft auf rege Krötenwanderungen im Frühjahr. Wie der BN mitteilt, könnte der relativ milde und feuchte Sommer 2021 zu einer Erholung der Bestände geführt haben. Frösche, Molche und Kröten haben demnach in den vergangenen Jahren besonders unter den trockenen Sommern gelitten.

Bund Naturschutz bittet Autofahrer schon jetzt um Vorsicht

Die Tiere wandern im Frühjahr ab einer nächtlichen Temperatur von fünf Grad plus in ihre Laichgewässer. Bayernweit stehen etwa 6.000 Ehrenamtliche bereit, um die Tiere an Schutzzäunen vom Straßenrand einzusammeln und über die Straßen zu transportieren. Der BN bittet schon jetzt alle Autofahrer um erhöhte Vorsicht. Straßen, an denen viele Tiere überfahren werden, sollten dem BN gemeldet werden.

Verband fordert mehr Lebensräume für Amphibien

"Sogar bei Allerweltsarten wie Erdkröte und Grasfrosch müssen wir uns Sorgen machen", unterstreicht der Nürnberger BN-Amphibienexperte Uwe Friedel. "Um die Bestände zu retten, muss die Rettung vor dem Straßentod einhergehen mit der Verbesserung der Amphibienlebensräume." Feuchte Wiesen und Weiden müssen demnach erhalten, Kleinst- und Kleingewässer geschützt werden.

"Auch eine konsequente Umsetzung des Volksbegehrens zur Artenvielfalt hilft den Amphibien." Jährlich retten die Naturschützer nach eigenen Angaben etwa 500.000 Tiere vor dem Tod auf der Straße. Derzeit leben die Amphibien noch versteckt in ihren Winterquartieren.