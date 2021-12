Bund Naturschutz in Bayern: 2021 war ein äußerst gutes Jahr

Der Bund Naturschutz in Bayern beklagt die Hochwasserkatastrophen im vergangenen Jahr und wirft der alten Bundesregierung "unterlassenen Klimaschutz" vor. Aber mit der Bundestagswahl seien jetzt die Türen für konsequenten Naturschutz geöffnet worden, sagte der Landesvorsitzende Richard Mergner auf einer Online-Pressekonferenz zum Jahresabschluss. Die Ampelkoalition macht dem Verband also Hoffnung, ebenso das Bundesverfassungsgericht. Es urteilte im April, dass das bis dahin geltende Klimaschutzgesetz nicht ausreicht, um die Erderwärmung aufzuhalten und schuf damit die Grundlage für neue juristische Schritte.

Bund Naturschutz fordert Straßenausbaustopp

Nach dem Urteil und den politischen Ankündigungen geht es laut Mergner jetzt darum, Druck zu machen, damit Klimaschutz tatsächlich auch umgesetzt wird. Dass 2021 mit über 260.000 Mitgliedern ein neuer Rekord erreicht ist, bezeichnet er als "enormen Rückenwind" für die anstehenden Pläne. Mehr ökologischen Landbau und erneuerbare Energien, weniger Flächenverbrauch – das fordert der Bund Naturschutz. Außerdem drängt er darauf, dass sich der Straßenbau verstärkt nach dem Klima richtet. In Dinkelsbühl hat der Verband vergangenes Jahr gegen eine umstrittene Umgehungsstraße geklagt – und zwar erstmals in Anlehnung an das Klimaschutzgesetz. Wenn die Klage erfolgreich ist, könnte sie sich als Musterfall auf Bauprojekte in ganz Bayern auswirken.

Erfolge für mehr Artenschutz

Als besonderen Erfolg nannte er außerdem den "Streuobstpakt", den Umweltverbände im Oktober gemeinsam mit der bayerischen Staatsregierung unterzeichnet haben. Bayern will bis 2035 rund 600 Millionen Euro ausgeben, um artenreiche Obstwiesen zu erhalten. Und auch traditionellen Artenschützer-Aufgaben ist der Verband nach eigenen Angaben 2021 erfolgreich nachgegangen: Fischotter wurden gerettet und ein Schutzprogramm für den Feuersalamander auf den Weg gebracht.

Tempolimit wäre ein wichtiges Signal gewesen

Durch die Energiewende, die die Bundesregierung beschlossen hat, erwartet der Bund Naturschutz einen neuen Schwung, der das Leben der Menschen in Deutschland verändern wird. Mit einer Entscheidung für ein Tempolimit auf Autobahnen hätte die Ampelkoalition aber ein Signal senden können, dass in Zukunft nicht nur technische Neuerungen, sondern auch ein kultureller Wandel kommen müsse. Es gehe um einen anderen Lebensstil, sagte der Landesbeauftragte Martin Geilhufe.