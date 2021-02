Bund Naturschutz: Hof kann zu 100 Prozent klimaneutral werden

Energieautark und klimaneutral soll die Region Hof werden, und zwar zu 100 Prozent. Das fordert die Kreisgruppe des Bund Naturschutz (BN) auf einer Pressekonferenz und macht konkrete Vorschläge: Neben Energie-Sparmaßnahmen bei Häusern sollen auf einer Fläche von 200 Hektar Photovoltaikanlagen auf Dächern und Feldern errichtet werden. Rund ein Drittel davon sollen im größten Solarpark des Frankenwalds, in Issigau, aufgebaut werden.

Bund Naturschutz schlägt technische Erneuerung von Windrädern vor

Außerdem schlägt der BN vor, 50 Windräder technisch zu erneuern, damit sie mehr Leistung bringen. Bislang deckt die Region Hof 30 Prozent ihres Bedarfs für Strom, Heizung und Mobilität durch erneuerbare Energien ab. Mit 113 Windrädern ist Hof bereits der windstromreichste Landkreis Bayerns. "Klimaschutz ist nicht schwierig oder unmöglich", sagte BN-Kreisvorsitzender Ulrich Scharfenberg.

Bund Naturschutz für E- und Wasserstoffautos

Ihre Forderungen teilen die Naturschützer in einem Schreiben allen Kommunalpolitikern in der Region mit. Die BN-Kreisgruppe will auch Privatleute animieren, verstärkt auf Stromerzeugung mit Sonne, Wind und Biogas umzusteigen und Energie zu sparen. Möglich sei das zum Beispiel mit E- oder Wasserstoff-Autos oder effizienten Heizungen und Wärmedämmung.

BN: Corona darf den Klimaschutz nicht in den Schatten stellen

"Momentan führt der Klimaschutz coronabedingt ein Schattendasein, aber er gehört wieder ganz nach oben auf die Hitliste der Politik und der Gesellschaft. Und dass es kein unlösbares Thema ist, das wollen wir mit unserer Modellrechnung zeigen", so BN-Kreisgeschäftsführer Wolfgang Degelmann.