Bund Naturschutz für autofreie Bergstraßen

Konzept: Nur noch zu Fuß oder mit dem Rad

Ein Vorschlag der Naturschützer ist es unter anderem, Fahrrad-Verleihstationen an Gebirgs-Straßen einzurichten. Zudem sollen Shuttlebusse angeboten werden, die für die Touristen an den Bergstraßen zur Verfügung stehen. Positive Beispiele für autofreie Straßen sind laut dem Bund Naturschutz das Kärlingerhaus in den Berchtesgadener Alpen oder die Strecke vom Spitzingsee zur Valepp.

Konkret geht es also um die Bergstraßen, die keinen Durchgangsverkehr haben. Man wolle damit Natur, Tiere und die Anwohner schützen und entlasten. Betroffen davon seien vor allem Straßen, die in einem Talschluss enden.

Individual Verkehr einschränken

Der Bund Naturschutz will durch diese Maßnahmen außerdem vermeiden, dass die Parkplätze im Tal überfüllt sind. Im besten Falle sollen die Alternativen mit Rad und Bus die Menschen dazu bewegen, komplett mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge anzureisen. Allerdings fordern sie hier mehr Attraktivität für den Zugverkehr, da eine Fahrt in die Alpen kostspielig sei, heißt es weiter.

Gegenargument: Wirte und Hotellerie

Der Tourismusverband Miesbach dagegen nennt den Individualverkehr überlebenswichtig für Wirte und Hotellerie. Prinzipiell seien sie dafür, die Natur mehr zu schützen, allerdings sei ein komplettes Verbot für den Autoverkehr ihrer Meinung nach nicht tragbar, so ein Sprecher.

Die Gemeinde Rottach-Egern sieht das ähnlich und verweist auf die bereits bestehenden Ampelsysteme, die lediglich eine gewisse Anzahl von Autos auf die Mautstraße lassen würden. Wenn die Parkplätze voll seien, komme demnach auch kein Auto mehr auf die Bergstraßen. Als mögliche Lösung, um den Verkehr zu entlasten, sieht der Tourismusverband Miesbach einen Ausbau der Seilbahnen.