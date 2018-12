Bund Naturschutz forderte echte Energiewende

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) fordert von der bayerischen Landesregierung eine Vervierfachung der Photovoltaikanlagen in Bayern. Es müsse "das große Potenzial auf nicht genutzten Dächern gehoben werden", sagte BUND-Vorsitzender Hubert Weiger in Nürnberg. Die Klimakrise sei Fakt und in Bayern sichtbar angekommen, betonte Weiger mit Blick auf die langanhaltende Dürre in diesem Jahr. Die Wende hin zu 100 Prozent erneuerbaren Energien sei dringend nötig, um die schlimmsten Folgen abzuwenden.

Positive Bilanz 2018

Insgesamt ist vor allem der Bund Naturschutz (BN) mit dem Erreichten im Jahr 2018 aber zufrieden: Die geplatzten Pläne der Skischaukel am Riedberger Horn und die Wiederinkraftsetzung des Alpenplans waren aus Sicht der Naturschützer der größte Erfolg. Als Rückschlag wertete der BN die kategorische Ablehnung eines dritten Nationalparks im Koalitionsvertrag. Auch das andauernde Artensterben und die verschiedenen Wetterextreme bereiteten dem Bund Naturschutz Sorgen. Allerdings wehe ein frischer, ökologischer Wind durch Bayern, freute sich Richard Mergner, Landesvorsitzender des BN.

"Wir stellen immer wieder fest, dass die Themen Natur-, Umwelt- und Flächenschutz in breiten Kreisen der Bevölkerung angekommen sind." Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern

Das große Interesse zeige sich auch an der steigenden Mitgliederzahl des BN in Bayern im vergangenen Jahr. Zum Jahresende hat der Bund Naturschutz mit 235.000 Mitgliedern den größten Mitgliederstand in seiner Geschichte erreicht.

2019: Jubiläum für das Grüne Band

Auch 2019 will der größte Umweltschutzverband Bayerns viel bewirken. Anfang Februar findet ein Volksbegehren für den Bienen- und Artenschutz statt. Zudem feiert das Grüne Band sein 30-jähriges Bestehen. "Wir hoffen, dass es im Jahr 2019 gelingt, das Grüne Band an der bayerisch-tschechischen Grenze als zentralen Teil des europäischen Grünen Bandes konsequent unter Schutz zu stellen", sagte BUND-Vorsitzender Weiger.