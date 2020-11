Bund Naturschutz fordert Fortbestand von alten Windkraftanlagen

In Sellanger bei Selbitz im Landkreis Hof steht die älteste Bürgerwindkraftanlage Bayerns. Das Windrad liefert seit 24 Jahren 750.000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Bislang erhielt die Betreibergemeinschaft neun Cent pro Kilowattstunde. Die Vergütung in dieser Höhe läuft zum Jahresende aus. In Zukunft sollen es nur noch vier Cent oder weniger sein. Das Windkraftwerk in Sellanger könne aber noch bis zu 20 Jahre Strom liefern. Es sei abgezahlt, für einen wirtschaftlichen Betrieb mit Kosten für Pacht, Service und Wartung brauche es aber wenigstens 4,5 Cent, kritisiert der Bund Naturschutz (BN) in Sellanger.

Bund Naturschutz lehnt geplante Änderung des EEG-Gesetzes ab

Der Vorsitzende des BN in Bayern, Richard Mergner, befürchtet das Aus für zahlreiche Windkraftanlagen in den nächsten Jahren, falls die geplante Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) nicht geändert werde. Betroffen seien Windräder, die 20 Jahre oder länger in Betrieb seien, sagte Mergner bei einem Ortstermin in Sellanger. Ältere Anlage produzierten weniger Windstrom als neuere Anlagen.

Standorte der Windkraftanlagen bei der Vergütung berücksichtigen

Der BN-Landesvorsitzende forderte die Bundesregierung und die Bayerische Staatsregierung sowie die Parteien und Abgeordneten auf, die geplante Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) abzuändern. Die Vergütung für Windstrom solle sich künftig eher nach der Qualität des Windkraftanlagen-Standorts richten und entsprechend unterschiedlich hoch ausfallen.

Bund Naturschutz lehnt Abriss alter Anlagen ab

Ein sogenanntes Repowering, also ein Abbruch und Neubau der Anlage in Sellanger komme wegen der 10 H-Abstandsregel nicht in Frage. Ebeso sei es bei vielen andren Windrädern. In den nächsten Jahren drohe allein im Landkreis Hof 35 Windrädern die Stilllegung oder gar der Abriss, warnt Wolfgang Degelmann vom Bund Naturschutz in Hof.

Klimaziele ohne alte Windkraftanlagen nicht zu erreichen

Die 1.150 bayerischen Windkraftanlagen liefern insgesamt 2,5 Millionen Kilowatt Leistung. Um die Klimaziele zu erreichen, bräuchte es in Bayern 2.000 bis 2.500 Anlagen. Das sei nicht zu schaffen, wenn die Altanlagen stillgelegt würden, so Mergner gegenüber dem BR. Er bezeichnete es weiter als Skandal, dass in den nächsten Jahren mehr Windkraftanlagen abgebaut als neugebaut werden könnten.

Auch alte Windkraftanlagen liefern sauberen Strom

Der Bund Naturschutz in Bayern fordert deshalb das "EEG20 Plus", in dem die Vergütung an die Qualität der Windrad-Standorte angepasst sei. Das wäre auch ein Anreiz für Bürger-Energiegesellschaften und würde die dezentrale Energiegewinnung fördern. Es gehe nicht um Bereicherung der Anlagenbetreiber, sondern um eine Vergütung für einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb der Altanlagen, die umweltfreundlichen Strom liefern.