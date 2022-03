Bund Naturschutz fordert Ende der Debatte um Laufzeit für Isar 2

Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) will eine Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken wegen des Ukraine-Krieges verhindern. Eine solche Laufzeitverlängerung für den letzten in Bayern noch aktiven Atommeiler Isar 2 bei Landshut hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner jüngsten Regierungserklärung ins Gespräch gebracht.

Reaktionen aus Landshut zur Debatte um AKW-Laufzeiten

In einem am Donnerstag veröffentlichten offenen Brief an Söder kritisierte BN-Chef Richard Mergner jetzt, die Diskussion um eine Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke diene lediglich dazu, davon abzulenken, wie abhängig Bayern vom russischen Gas sei.

Russisches Gas dient vor allem zur Wärmeerzeugung

Mergner betonte, Atomstrom könne kein adäquater Ersatz für Gas sein. Isar 2 und die beiden anderen sich noch in Betrieb befindenden deutschen Atomkraftwerke machen laut Mergner lediglich fünf Prozent der deutschen Stromproduktion aus. Das russische Gas diene vor allem der Wärmeerzeugung und könne deshalb nicht durch Atomkraftwerke ersetzt werden. Das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine mache außerdem deutlich, welches Sicherheitsrisiko von Atomkraftwerken ausgehe, mahnte Mergner.

Söder hält Laufzeitverlängerung für vernünftig

Söder hatte angesichts des Ukraine-Krieges in seiner Regierungserklärung gesagt, Deutschland und Bayern müssten langfristig unabhängig von russischer Energie werden. In diesem Zusammenhang brachte er eine Laufzeitverlängerung des letzten bayerischen Atomkraftwerks Isar 2 und eine Wiederinbetriebnahme von Gundremmingen ins Gespräch. Wörtlich hatte Söder gesagt: "Verlängern ist vernünftig. Abschalten ist ideologisch."