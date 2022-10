Bund Naturschutz fordert besseren ÖPNV für Ostbayern

Der Bund Naturschutz (BN) kritisiert in einer Stellungnahme den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Ostbayern. Besonders die Landkreise Cham, Straubing-Bogen, Rottal-Inn und Dingolfing-Landau seien laut einer Studie der Allianz Pro Schiene von 2021 Schlusslichter in ganz Deutschland.

BN fordert Regionalverkehr im Halbstundentakt

Es brauche bessere Takte und verlässliche Anbindung, das heißt: Bahnstrecken mit mindestens Halbstundentakten beim Regionalverkehrsangebot sowie einen Fernverkehr im Stundentakt. Außerdem müssen ausreichende Kapazitäten, Barrierefreiheit und zuverlässige, gut abrufbare Echtzeitinformationen für die Fahrgäste vorhanden sein.

"Wir können nicht annähernd nachvollziehen, warum der Bahnverkehr in Ostbayern immer geradezu stiefmütterlich behandelt wird." Johann Meindorfer, stellvertretender Vorsitzender der BN Kreisgruppe Straubing-Bogen

Belege dafür sieht der BN etwa im noch immer nicht verbindlich zugesagten Regelbetrieb der Waldbahn zwischen Gotteszell und Viechtach, im schlechten Zustand der Strecke der Rottalbahn zwischen Mühldorf und Passau und der damit verbundenen völlig unbefriedigenden Reisezeit.

ÖPNV für Reisende attraktiver gestalten

Für den Bahnverkehr in Ostbayern - also die Region zwischen Landshut, Passau und Regensburg – definiert der BN Verbesserungsmöglichkeiten, die in den nächsten Jahren konsequent umgesetzt werden müssten, um den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu gestalten:

Das Schienenverkehrs-Projekt Regensburg - Mühldorf - Rosenheim muss priorisiert werden

Taktverdichtungen im Personenverkehr und kapazitätssteigernde Maßnahmen im Güterverkehr Nürnberg - Passau

Die umgehende Umsetzung der Erklärung "Großraum Regensburg benötigt S-Bahn-ähnlichen Betrieb" durch Ausschreibung und dann Bestellung eines durchgehenden Halbstundentaktes mit weiteren Fahrten auf der Strecke Plattling - Straubing - Regensburg - Neumarkt

Den Anschluss mehrerer regionaler Zentren ans Schienennetz, die im Moment gar nicht per Zug erreichbar sind - etwa Kelheim, Teublitz oder Burglengenfeld

Mehr Schnellbusverbindungen für zentrale Orte

Auch der Busverkehr in Ostbayern müsse deutlich verbessert werden. "ÖPNV sollte mehr sein, als der Zubringer zur nächsten Bahnhaltestelle", so Meindorfer. Der BN befürwortet die Einführung von Schnellbusverbindungen mindestens im Stundentakt, die zentrale Orte direkt und ohne viele Zwischenhalte miteinander verbinden – so etwa zwischen dem Oberzentrum Straubing und seinem Umland sowie den umliegenden Mittelzentren oder zwischen Dingolfing, Landau, Straubing und Cham sowie zwischen Straubing und Deggendorf über Bogen.

Auf Bayernebene fordert der BN, die öffentlichen Gelder in Zukunft in die Schiene statt wie bisher in die Straße zu investieren, also in die Verkehrsträger des Umweltverbundes – Fußgänger, Rad-, Bus- und Bahnverkehr – umzulenken und keine neuen Fernstraßen mehr zu bauen.