Bund Naturschutz fordert Baumschutzverordnungen landesweit

An einem heißen Sommertag verdunstet laut Bund Naturschutz (BN) ein ausgewachsener Laubbaum bis zu 400 Liter Wasser und kühlt die Luft ab. Vergleichsmessungen an Stellen mit vielen und mit wenigen Bäumen in München, Nürnberg und Coburg in diesem Sommer hätten Temperaturunterschiede von bis zu drei Grad schon am frühen Vormittag ergeben.

Schutz vor Unwettern

Von Bedeutung sei so etwas auch für Unwetterereignisse, erklärt BN-Landesbeauftragter Martin Geilhufe. Über Häuserschluchten mit wenigen Bäumen könnten sich Hitzezellen bilden. So komme es zu lokalen Unwettern. Auch deshalb seien Baumschutzverordnungen gerade in dicht besiedelten Gebieten wichtig.

Relativ wenige Gemeinden haben Baumschutzverordnung

Aktuell haben nur 94 von mehr als 2.000 Kommunen in Bayern eine solche Verordnung. Das hat eine landesweite Untersuchung des BN ergeben, die in Fürstenfeldbruck vorgestellt wurde. Die Verordnungen legen fest, dass Bäume ab einem bestimmten Stammumfang nicht mehr ohne weiteres gefällt werden dürfen - und wenn doch, dann meist nur gegen Ersatzpflanzungen.

Grundstücksbesitzer sehen Handlungsfreiheit eingeschränkt

Kritiker fürchten, dass kurz vor Einführung dieser Schutzverordnungen bayernweit Bäume eben noch schnell beseitigt würden, bevor sie unter die Beschränkungen fielen. Etliche Grundstücksbesitzer fühlen sich nämlich in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt, wie eine aktuelle Unterschriftenaktion in Maisach bei München gegen die geplante Ausweitung der lokalen Baumschutzverordnung zeigt.

Der Bund Naturschutz hält dagegen: Ein alter, klimabedeutsamer und stadtbildprägender Baum sei keine Privatangelegenheit.