Bund Naturschutz fordert Ausbau regionaler Schlachtereien

Der Bund Naturschutz (BN) in Bayern sieht es angesichts des Skandals beim Fleischkonzern Tönnies als wichtig an, regionale Schlachthöfe zu unterstützen. Bei Großkonzernen wie Tönnies würden Arbeitsbedingungen und Tierwohl auf der Strecke bleiben, sagte Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern e.V., dem Bayerischen Rundfunk.

"Wir fordern eine Wettbewerbsgerechtigkeit, die nicht mehr gegeben ist. Milliardäre wie Tönnies und Co. produzieren Fleisch und Wurstwaren wie in einer Schraubenfabrik." Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern e.V.

65.000 Schlachtungen im Jahr statt 20.000 Schlachtungen am Tag

Von der Bayerischen Staatsregierung fordert der BN daher, dass die bestehenden, regionalen Metzgerschlachthöfe unterstützt werden. Ein solcher Schlachthof existiert beispielsweise in Fürth. Die dortige Schlachthof-Betriebs GmbH besteht aus 105 Gesellschaftern, darunter Metzger, Landwirte und Viehhändler aus der Region Mittelfranken. Pro Jahr werden hier in etwa 65.000 Tiere geschlachtet – zum Vergleich: Im Fleischbetrieb Tönnies werden allein pro Tag ca. 20.000 Tiere geschlachtet.

In Fürth nur ausgebildete Metzger am Werk

Für Konrad Ammon, Geschäftsführer des Fürther Betriebs, liegen die Vorteile regionaler Schlachthöfe auf der Hand. Am Schlachtband seien beispielsweise nur Mitarbeiter beschäftigt, die eine Gesellenprüfung oder einen Meisterbrief im Metzgerhandwerk haben.

"Wir sind absolut regional aufgestellt. Unser Einzugsgebiet, für die Tiere, die hier geschlachtet werden, sind ungefähr 50 Kilometer Radius." Konrad Ammon, Geschäftsführer Schlachthof-Betriebs GmbH

Fürther Schlachthof soll erweitert werden

Derzeit laufen die Vorbereitungen zur Erweiterung und Modernisierung des Betriebs. Es sollen neue Stahlanlagen und eine neue Klimaanlage eingebaut werden. Außerdem sollen Investitionen in den Gewässerschutz getätigt werden. Rund 5,5 Millionen Euro werden die Maßnahmen ungefähr kosten, ohne Unterstützung des Freistaats Bayern seien diese aber nicht möglich.