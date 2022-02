Bund Naturschutz: Flächenverbrauch bleibt Dauerthema

Die Bilanz des Bund Naturschutz (BN) für Oberfranken für 2021 fällt überwiegend positiv aus. Als einen besonderen Erfolg wertet der BN die Unterzeichnung des Streuobstpaktes im vergangenen Jahr, teilten die Naturschützer auf einer Online-Pressekonferenz am Montag mit. Der Pakt sieht die Erhaltung und Mehrung der Streuobstbestände vor. Bis 2035 sollen zusätzlich eine Million Bäume gepflanzt und bestehende Streuobstwiesen erhalten werden. Ziel müsse nun sein, den Pakt mithilfe von Landwirten, privaten Streuobstwiesenbesitzern und Kommunen umzusetzen, sagte der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe. In Oberfranken seien etliche Kreis- und Ortsgruppen des BN in der Streuobstwiesenpflege sehr aktiv, hieß es.

Im Frankenwald werden die Feuersalamander gezählt

Ein weiteres Projekt des BN ist der Schutz des gefährdeten Feuersalamanders. Im vergangenen Jahr wurde in Zusammenarbeit mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) und dem Landesverband für Amphibien- und Reptilienschutz (LARS) ein Artenschutzprogramm ins Leben gerufen, das mit 1,7 Millionen Euro von der Staatsregierung gefördert wird. In Oberfranken sollen künftig im Frankenwald und in der Fränkischen Alb die Larven des Feuersalamanders gezählt werden, um einen Bestandsüberblick zu bekommen. Besonderer Augenmerk werde hier auf Biotope und Quellenbereiche gelegt, so der BN-Landesvorsitzende Richard Mergner. "Auch in Oberfranken trocknen Bäche und Quellen aus", so Mergner.

Verfüllung eines Kalksteinbruches bei Gräfenberg verhindert

Als weitere Erfolge wertet der BN-Regionalreferent Tom Konopka beispielsweise das Verhindern einer Gewerbegebietsansiedlung bei Grundfeld im Landkreis Lichtenfels, oder auch die Verhinderung einer Verfüllung des Kalksteinbruches bei Gräfenberg im Landkreis Forchheim. Zudem konnte der BN den "Breiten Teich" bei Selb im Landkreis Wunsiedel kaufen und dank der dortigen Vermoorung das Gewässer naturschutzgemäß umgestalten.

Bund Naturschutz konnte Ortsumfahrung nicht verhindern

Als Niederlagen bezeichnete Konopka hingegen die Eröffnung der Ortsumfahrung Stadtsteinach im Landkreis Kulmbach. Dies sei ein "schwarzer Tag für Oberfranken, genauso wie der Spatenstich für die flächenfressende Umfahrung von Trieb und Hochstadt im Landkreis Lichtenfels", so Konopka.

Themen, die den Bund Naturschutz in diesem Jahr beschäftigen werden, sind unter anderem die geplante Ortsumfahrung von Dormitz (Lkr. Forchheim), die Lerchenhoftrasse bei Küps (Lkr. Kronach) oder die Rastanlage bei Drossenhausen (Lkr.Coburg). "Der Flächenverbrauch darf so nicht weitergehen. Wir tun alles, um zu verhindern, dass weite Teile des Landes unter einer Betondecke verschwinden", so Konopka.

Bei der Windenergie Rückenwind von Staatsregierung erhofft

Der Bund Naturschutz kritisiert, dass immer mehr Wassersportler in Kanus auf der Wiesent unterwegs sind. Ein wichtiges Thema ist für die Naturschützer auch die Windenergie. "Oberfranken hat zwar die meisten Windkraftanlagen in Bayern – alleine 111 im Landkreis Hof – dennoch ist noch einiges zu tun. Windkraft wurde durch die 10H-Regel massiv ausgebremst. Wir hoffen auf Rückenwind von der neuen Regierung", so Mergner auf der Online-PK.

In Oberfranken ist der BN mit neun Kreisgruppen und 45 Ortsgruppen vertreten. Der BN verzeichnete 2021 in Oberfranken einen Mitglieder- und Fördererzuwachs von vier Prozent auf aktuell 19.400 Mitglieder.