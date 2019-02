Bund Naturschutz: erste Insekten in Oberfranken ausgestorben

In Oberfranken besteht dringender Handlungsbedarf, um das dramatische Arten- und Insektensterben zu bekämpfen. Das sagte Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz Bayern (BN) heute beim jährlichen Bilanz-Pressegespräch in Bayreuth. Erste Insektenarten seien bereits ausgestorben, beispielsweise der sogenannte Hochmoor-Gelbling aus den Fichtelgebirgsmooren.

Volksbegehren "Rettet die Bienen"

Vom Volksbegehren "Rettet die Bienen" erhoffen sich die Naturschützer bessere Bedingungen für die Natur: zum Beispiel ökologische Landwirtschaft, weniger Pestizide, mehr Blühstreifen an Feldern und mehr Biotope. Der BN ruft deshalb dazu auf, das Volksbegehren zu unterzeichnen.

Erfolge des Bund Naturschutz in Oberfranken

Als Erfolge in Oberfranken wertet der BN den Stopp der Planungen für den vierspurigen Ausbau der B303 bei Schirnding im Landkreis Wunsiedel und den gewonnenen Bürgerentscheid zum Hauptsmoorwald in Bamberg. Dort konnte ein 46 Hektar großes Gewerbegebiet verhindert werden.

Auch die Verhinderung eines Feriendorfes im Landschaftsschutzgebiet bei Steinwiesen (Lkr. Kronach) und die Verhinderung eines Großeinkaufszentrums bei Hallerndorf (Lkr. Forchheim) seien Erfolge, hieß es weiter. Großes Lob gab es außerdem für die Kreisgruppe Hof, die an der ehemaligen Grenze zu Tschechien Feuchtgrünland pflegt und somit das Überleben des goldenen Scheckenfalters sichert. Die seltene Schmetterlingsart gilt als stark gefährdet.

Kritik an neuen Gewerbegebieten

Kritisiert wurde heute vor allem die Versiegelung der Landschaft, wie etwa in Himmelkron im Landkreis Kulmbach. Dort ist ein neues Gewerbegebiet neben der Autobahn geplant ist. Maximal fünf Hektar Boden dürften pro Tag in ganz Bayern bebaut werden, forderte der BN Oberfranken. Ein Rückschlag im vergangen Jahr sei das kategorische Nein zu einem dritten Nationalpark im neuen Koalitionsvertrag gewesen.

Mehr Mitglieder beim Bund Naturschutz

Im vergangen Jahr zählte der Bund Naturschutz 235.000 Mitglieder – der höchste Mitgliederstand in der 105-jährigen Geschichte. Allein in Oberfranken verzeichnet der BN einen Zuwachs auf 17.760 Mitglieder. Im Jahr 2019 will der BN vor allem ein neues Klimaschutzgesetz in der Verfassung verankern und mehr Naturwälder schaffen.