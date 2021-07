Bund-Naturschutz-Chef: Richard Mergner bleibt im Amt

Richard Mergner bleibt Vorsitzender des Bund Naturschutz (BN). Bei der Delegiertenversammlung der Umweltschützer in Hirschaid im Landkreis Bamberg wurde Mergner am Samstag mit 95 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Neben den Wahlen ging es bei der Versammlung auch um die Verabschiedung einer Resolution. In dieser fordert der Verband von der nächsten Bundesregierung etwa, dass die Klimagasemissionen bis spätestens 2040 auf Null gesenkt werden.

BN-Resolution: 2040 sollen fossile Brennstoffe Vergangenheit sein

Fossile Brennstoffe sollen bis dahin möglichst von erneuerbaren Energien abgelöst sein. Außerdem enthält die Resolution die Forderung nach einer umfassenden Verkehrswende, einer Agrarreform für nachhaltige Landwirtschaft und einer deutlichen Einschränkung des Flächenverbrauchs.

Mergner: "Bayern ökologischer und sozialer machen"

Umweltthemen müssten dabei mit Sozialthemen verknüpft werden, meint der BN-Vorsitzende Richard Mergner: "Wir brauchen einen Green Deal für Deutschland, der Menschen sozial absichert, in der Krise neue Arbeitsplätze schafft und den Weg in eine klimafreundliche Zukunft mit starken regionalen Kreisläufen weist. Wir wollen unser geliebtes Bayern ökologischer und sozialer machen."

300 Delegierte waren online zugeschaltet

Die Delegiertenversammlung des Bund Naturschutz war im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausgefallen. In diesem Jahr hat sich der Verband für eine Hybrid-Delegiertenversammlung entschieden. Sprich: Der Landesvorstand war vollständig in Hirschaid anwesend, die knapp 300 Delegierten waren online zugeschaltet, konnten sich an den Diskussionen beteiligen und online ihre Stimme abgeben.