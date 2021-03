Bund Naturschutz beklagt Rückgang von Amphibien

Es gibt immer weniger Kröten, Frösche und Molche. Darauf verweist der Bund Naturschutz (BUND) und gibt an, dass der Amphibienbestand an manchen Stellen um rund 80 Prozent zurückgegangen sei. Dabei bezieht sich der Umweltschutzverband auf Zählungen an Amphibienzäunen. Bei einer Mitmachaktion in Aiterhofen im Landkreis Straubing-Bogen sei dies wieder festgestellt worden.

Bund Naturschutz rettet Amphibien

Entlang dieser Zäune sind Fangeimer eingegraben. Mindestens einmal am Tag kontrollieren die Freiwilligen diese Eimer, zählen die Tiere und lassen sie auf der anderen Seite wieder frei. Allein in Aiterhofen wurden vom Team der Ehrenamtlichen in guten Jahren früher bis zu 5.000 Tiere über die Straße getragen, 2020 waren es nur noch 750, so der BUND. Dabei handle es sich überwiegend um Erdkröten, aber auch um Grasfrösche und Springfrösche.