Bund Naturschutz begründet Klage gegen Neubau der Kampenwandbahn

Soll die nostalgische Seitlbahn auf die Kampenwand durch eine neue und größere Bahn ersetzt werden? Auf keinen Fall, findet der Bund Naturschutz und hat gegen gegen den genehmigten Neubau der Kampenwandbahn vor dem Verwaltungsgericht in München geklagt. Am Mittwoch haben die Naturschützer diese Klage in einem Pressegespräch begründet.

Der seilbahnrechtliche Bescheid des Landratsamts Rosenheim weise erhebliche inhaltliche und formale Mängel auf, wie der Landesvorsitzende des Bund Naturschutz in Bayern, Richard Mergner, gemeinsam mit Vertretern der Kreisgruppe Rosenheim und Rechtsanwälten umfangreich darlegte: "Neubau und Kapazitätssteigerung an der Kampenwand sind für die Natur nicht hinnehmbar."

Naturschützer: "Ausverkauf unserer Berge"

Durch den Neubau der Kampenwandbahn, durch den bis zu dreimal so viele Menschen wie bisher auf den Berg fahren könnten, sei ein unzulässiger Eingriff in Schutzwälder und Naturwaldgebiete nötig. Er treibe "den Auserkauf unserer Berge zu Gunsten von Kommerz und Remmidemmi weiter voran", so Mergner.

Es werde mit Erlebniskabinen, Brunch-Veranstaltungen und Feierlichkeiten auf dem Berg geworben. 86 Sonderfahrten sollten hierfür erlaubt sein. "Der ganze Zirkus wird sich massiv auf den sowieso schon schlechten Bestand des Birkwilds an der Kampenwand auswirken", sagte Mergner. So würden solche Konzepte zu einem größeren Ansturm am Berg und zu einer zusätzlichen Beunruhigung in der Nacht führen.

Besonders problematisch: Materialseilbahn

Nur nachhaltige Seilbahnvorhaben sollten laut Bund Naturschutz noch vom Freistaat gefördert werden. Nachhaltige Kriterien könne der Bund Naturschutz bei dem Projekt Kampenwandbahn aber nicht erkennen. Als besonders problematisch erachten die Naturschützer die geplante Errichtung einer Materialseilbahn, für die ein halber Hektar Naturwald geopfert werden würde. Dabei handle es sich auch um Schutzwald gegen Lawinen.

Außerdem sei ein Verkehrschaos im Tal vorprogrammiert, käme die Erweiterung der Bahn wie geplant. Als formalen Fehler erachten die Juristen des Bund Naturschutz, dass bei der Änderung des Antrags keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde.

Spendenaufruf des Bund Naturschutz

Für seine Klage sammelt der Bund Naturschutz Spenden. Das Landratsamt Rosenheim hatte im Juni den Umbau genehmigt mit dem Hinweis: "Es liegen zwar Beeinträchtigung(en) einzelner Schutzgüter vor, diese können jedoch im Rahmen der bei der Projektdurchführung zu gewährleistenden Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert werden." Das sehen die Naturschützer anders.

Erneuerung nach 64 Jahren Betrieb

Der Betreiber selbst spricht von einer maßvollen Erneuerung, die den Familienbetrieb mit 25 Mitarbeitern in die Zukunft führen soll. Nach 64 Jahren in Betrieb sei es an der Zeit, Gondeln und Stationen an die heutigen Erwartungen anzupassen. Die heutigen Stationen stammten bereits aus den 1950er-Jahren und bräuchten schlichtweg nach Jahrzehnten des Betriebes eine Erneuerung. Beispielsweise sei Barrierefreiheit heute selbstverständlich. Die Gondeln sollten in Zukunft auch Platz für Kinderwagen und Rollstühle bieten. Und auch wenn sie acht statt bisher vier Plätze haben sollen: Der Betreiber rechnet damit, dass die Zahl der Fahrgäste wohl nur um 10 bis 15 Prozent zunehmen wird.

Betreiber: Keine Gefahr für die Natur

Die Trassenführung der Bahn bleibe unverändert. Die Natur sehen die Betreiber nicht in Gefahr:

"Die herrliche Natur auf der Wand zieht seit jeher die Menschen an. Die Bahn macht diese Natur zugänglich, doch wer will, kommt auch aus eigener Kraft zu Fuß oder mit dem Fahrrad nach oben. Die Bahn lenkt die Besucher so, dass die Natur geschont wird, das soll auch in Zukunft so bleiben." Stellungnahme der Kampenwand Bahn auf ihrer Website

Während der Bauarbeiten müssten zwar einzelne Bäume fallen, "damit dort ein temporäres Transportsystem für das Baumaterial aufgestellt werden kann", wie es weiter auf der Homepage der Betreiber heißt. Die Wurzeln der gefällten Bäume blieben aber im Boden, um den Hang zu sichern, und die Fläche wachse anschließend wieder zu. Außerdem soll für diesen Eingriff eine Ausgleichsfläche in der Nähe ökologisch aufgewertet werden.