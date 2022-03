Bund-Länder-Treffen 9-Euro-Ticket: VGN erinnert an offene Fragen

Wie der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) bezüglich der im Entlastungspaket der Bundesregierung angekündigten Einführung des 9-Euro-Tickets mitteilt, sind noch viele Fragen offen. Etwa sei es zum Beispiel noch unklar, ob das Ticket als bundesweite Lösung, jeweils für ein Bundesland oder auch in jedem Verkehrsverbund extra angeboten werden solle, heißt es in einer Mitteilung des VGN.

Auch die Frage nach der räumlichen Gültigkeit und nach den Vertriebswegen sei noch offen. Außerdem sei es für die rund 130 Verkehrsunternehmen wichtig, dass die Finanzierung schnell und durchgängig sicher gestellt sei.

VGN-Appell: Keine bestehenden Abos vorschnell kündigen

Der VGN appellierte auch an die Kundinnen und Kunden, bestehende Abos nicht voreilig zu kündigen. Von den Grünen ist diesbezüglich zu hören, dass auch über eine Gutschrift von Abos nachgedacht werde.

Prinzipiell steht der Verkehrsverbund der Einführung des 9-Euro-Tickets offen gegenüber. "Wir werden diese Chance zur Gewinnung neuer Fahrgäste und zur Rückgewinnung der während der Pandemie abgewanderten Kundinnen und Kunden auf jeden Fall nutzen", sagte VGN-Geschäftsführerin Katja Steidl.

VCD begrüßt die 9-Euro-Ticket-Idee

Begrüßt wird das geplante 9-Euro-Ticket vom Bayerischen Landesverband des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), der es als "mutige Entscheidung" bezeichnet. Das teilte der Landesverband mit Sitz in Nürnberg am Dienstag mit. Das Ticket sei eine Chance, dass die Bürgerinnen und Bürger wieder Busse und Bahnen in ihrer Region entdecken.

Chance für "kostenfreie Marktforschung"

Dem bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) rät der Landesverband des VCD, das 9-Euro-Ticket als "kostenfreie Marktforschung" zu sehen. "Viele Bürger werden den ÖPNV nutzen wollen und feststellen, dass eventuell Angebote fehlen oder auch die Kapazitäten nicht ausreichen. Somit erhält Bernreiter eigentlich eine kostenfreie Marktforschung zu den Problempunkten im öffentlichen Nahverkehr Bayerns", sagt Gerd Weibelzahl vom VCD Bayern.

Der Verkehrsclub sieht die Einführung des Tickets allerdings als "ziemlichen Schnellschuss" seitens des Bundes und kann sich nicht vorstellen, dass das Ticket bereits am 1. April zur Verfügung steht. Den 1. Mai hält der VCD Bayern jedoch für realistisch.

Minister fordert kostenfreies 90-Tage-Ticket

Der vom VCD angesprochene bayerische Verkehrsminister hat das 9-Euro-Ticket ebenfalls als "Schnellschuss" kritisiert. Er fordert stattdessen sogar ein "0 für 90"-Ticket, sprich ein kostenloses Drei-Monats-Ticket für den ÖPNV. Die große Mehrheit der Verkehrsministerkonferenz habe sich für eine kostenlose Lösung ausgesprochen, so Bernreiter in einer schriftlichen Stellungnahme. Das wäre leichter zu organisieren, sagten auch die Verbünde, die seit der Ankündigung in allen Bundesländern Sturm läuteten.

Was man tatsächlich brauche, sei eine dauerhafte und langfristige Stärkung des ÖPNV und keine Lockangebote, von denen die Pendler im ländlichen Raum kaum profitierten. "Es geht nicht, dass der Bund einseitig etwas verkündet, sich dann aus der Verantwortung stiehlt und Länder, Kommunen und Verkehrsverbünde mit der Organisation alleine lässt."