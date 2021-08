Bund-Länder-Gipfel zu Corona: Das will Bayern

Corona-Regeln für den Herbst, ein mögliches Ende der Gratis-Tests und die Frage nach Erleichterungen für Geimpfte: Darüber beraten die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Diskussion dürfte nicht einfach werden. Bayern hat zuvor seine Positionen deutlich gemacht.

Söder: Steuerzahler können nicht weiterhin für Tests aufkommen

Ministerpräsident Markus Söder stellt sich hinter das Vorhaben, künftig Corona-Tests für freiwillig Ungeimpfte kostenpflichtig zu machen. "Wer sich nicht impfen lässt, trägt auch die Verantwortung, und die heißt dann auch, dass die Steuerzahler dafür nicht alle Kosten übernehmen können. Und das muss man dann selbst zahlen". Das sagte er im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, radioWelt am Morgen).

Zudem werde bis etwa Oktober für fast alle Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot vorhanden sein. Wer dies nicht wahrnehme, müsse die Konsequenzen selbst tragen.

Geöffnete Schulen haben Priorität

Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler seien von kostenpflichtigen Tests aber nicht betroffen - sie würden ja in der Schule getestet. Oberstes Ziel sei die Verhinderung eines weiteren Lockdowns - und damit verbundenen Schulschließungen, so Söder.

Mit Blick auf weniger Einschränkungen für vollständig Geimpfte und Genesene stellt sich der Bayerische Ministerpräsident gegen die Haltung des Nordrhein-Westfälischen Ministerpräsidenten und Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet (CDU), und spricht sich dafür aus, freiwillig Ungeimpfte und Geimpfte unterschiedlich zu behandeln: "Wer geimpft ist, stellt keine Gefahr dar, deshalb muss man ihm verfassungsrechtlich zwingend die Grundrechte zurückgeben".

Impfquote und Hospitalisierungen sollen in Grenzwerte einfließen

Der Staat müsse aber entscheiden, wie die Grenzwerte künftig berechnet würden, so Söder. Dabei komme es auf drei Faktoren an: Die Zahl der Infektionen, aber auch die Impfquote und - damit zusammenhängend - die Zahl der Hospitalisierungen, also der Krankenhausbelastungen. "Wenn die Hospitalisierung gering bleibt, können Einschränkungen nicht gerechtfertigt werden" sagte Söder in der Bayern2-Radiowelt.

Holetschek und Spahn für Ende kostenloser Corona-Tests

Wie Söder und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plädiert auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) dafür, die Gratis-Corona-Schnelltests im Herbst auslaufen zu lassen. Es gäbe irgendwann einen Punkt, an dem man das nicht mehr der Solidargemeinschaft auferlegen könne, argumentiert Holetschek. Aber es solle Ausnahmen geben, etwa für Leute, die sich nicht impfen lassen könnten.

Kritiker hingegen wiederum sprechen von einem Impfzwang durch die Hintertür und befürchten, dass für einkommensschwache Familien dann Nachteile entstehen. Auch die Frage, ob es künftig Erleichterungen nur noch für Geimpfte oder Genesene und nicht mehr für Getestete geben soll, dürfte auf der Ministerpräsidentenkonferenz kontrovers diskutiert werden.