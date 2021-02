Bund-Länder-Beschluss: Erleichterung bei Regensburger Friseuren

Auf dem Corona-Gipfel vom Mittwoch wurde unter anderem beschlossen, dass Friseure ab dem 1. März wieder öffnen dürfen. Auf diese Ankündigung haben viele Friseure erleichtert reagiert.

Letzten Monate waren finanziell eine "Katastrophe"

Wie die Obermeisterin der Friseurinnung Regensburg, Waltraud Mittermaier, dem BR am Donnerstagmorgen sagte, habe man nach wochenlangem "in der Luft hängen" endlich wieder einen Zeitpunkt, auf den man sich freuen könne. Die letzten Monate waren für Mittermaier und ihre Kollegen finanziell eine "Katastrophe", erklärt sie: "Wir haben ja seit Dezember nichts bekommen. Die Überbrückungshilfe ll ist zu 99 Prozent an uns vorbeigelaufen, da die 30 Prozent weniger Umsatz die wenigsten erreicht haben."

Keinen Umsatz seit dem Lockdown

Dass Friseure als erstes wieder öffnen dürfen, sorgte allgemein für durchwachsene Reaktionen. Vor allem der Einzelhandel und die Gastronomie übten scharfe Kritik, denn sie fühlen sich vernachlässigt. Mittermaier zeigt dafür zwar Verständnis, trotzdem kann sie die Bund-Länder-Entscheidung nachvollziehen, da die Friseurbranche das einzige Vollhandwerk sei, das seit dem Lockdown keinen Umsatz mehr machen konnte: "Die Gastro kann ja wenigstens mal To-Go machen oder hat mal eine Zeit lang Unterstützung bekommen, aber wir haben ja gar nichts bekommen", sagt Oberfriseurmeisterin Mittermaier.

Zehn-Quadratmeter-Regel ist problematisch

Neben einer FFP2-Maskenpflicht für Kunden gilt die Zehn-Quadratmeter-Regel in Friseursalons. Das stellt laut Mittermaier jedoch ein Problem dar: "Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Einmannbetrieb mit 15 Quadratmetern. Und wenn pro zehn Quadratmeter nur eine Person da sein darf, wo soll man dann selber hingehen?" Auch sie müsse sich aufgrund der Quadratmeter-Begrenzung überlegen, ob sie demnächst ihre Auszubildenden oder die Friseure beschäftige. Die Obermeisterin hat sich deshalb mit der Berufsgenossenschaft in Verbindung gesetzt.

Öffnung der Friseure hat etwas mit Würde zu tun

Die Aussage von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), die Öffnung der Friseure habe auch etwas mit Würde zu tun, unterstreicht Mittermaier: "Ein Mensch, der sich die Haare nicht ordentlich machen kann, beziehungsweise wenn man mit einem riesen Ansatz durch die Gegend läuft: Das ist demütigend, man kann ja nicht so auf die Straße gehen." Welchen Kunden die Oberfriseurmeisterin als erstes einen Termin vergibt, müsse sie sich noch überlegen. "Ich denke aber, dass die Farb-Kunden erstmal die wichtigsten sind."