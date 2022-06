BUND klagt gegen geplante Klärschlammverbrennung in Straubing

Der Bund Naturschutz in Bayern klagt gegen den Bau und Betrieb einer sogenannten Monoverbrennungsanlage im niederbayerischen Straubing. Dort soll Klärschlamm verbrannt werden. Der Naturschutzverband erhebt eine Reihe von Einwänden gegen die Anlage und verweist auf drohende Überkapazitäten für die Klärschlammverbrennung in Bayern.

BUND beklagt mangelnde Untersuchung

In einer vom Bund Naturschutz veröffentlichten Mitteilung heißt es, die für die Monoverbrennungsanlage in Straubing erteilte Genehmigung enthalte keine Phosphorrückgewinnung, obwohl diese vorgeschrieben sei. Außerdem würde, anders als gesetzlich geregelt, nicht die beste verfügbare Technik eingesetzt, um den niedrigsten möglichen Schadstoffausstoß zu garantieren. Darüber hinaus kritisiert der Bund Naturschutz, dass für die geplante Anlage in Straubing eine Alternativen-Prüfung fehle. Insbesondere sei die Belastung von Böden und Gewässern mit Quecksilber nicht ausreichend untersucht worden, heißt es weiter.

Warnung vor Überkapazitäten

Der Bund Naturschutz stellt sich generell gegen den Bau von sogenannten Monoverbrennungsanlagen. Es drohe im gesamten ostbayerischen Raum eine massive Überkapazität, sollte die Anlage in Straubing tatsächlich neu gebaut werden. Allein deren geplante Kapazität übertreffe den Bedarf in Niederbayern, heißt es in der Mitteilung weiter. So fordert der Bund Naturschutz von der Staatsregierung ein Planungs- und Baumoratorium für Klärschlammverbrennungsanlagen. Aus Sicht des Umweltschutzverbandes gebe es bessere und nachhaltigere Verfahren für die Klärschlammverwertung.

Die Betreiber großer Kläranlagen sind ab dem Jahr 2029 in der Pflicht, den lebenswichtigen Phosphor aus dem Klärschlamm rückzugewinnen. Betreiber mittlerer Anlagen sind dazu ab 2032 verpflichtet. Viele Experten meinen, derzeit sei die beste Methode der Phosphorrückgewinnung der Umweg über die Klärschlammverbrennung.

Entscheidung im Stadtrat steht aus

Bereits seit Jahren wird in Straubing heftig um den geplanten Bau einer Monoverbrennungsanlage auf dem Gelände der Kläranlage diskutiert. Zunächst sollte der Bau noch in diesem Jahr beginnen, noch aber hat der Straubinger Stadtrat keine endgültige Entscheidung getroffen. Hintergrund ist ein Wechsel in der Gesellschafterstruktur. Erst sollte neben dem Straubinger Stadtentwässerungsbetrieb SER die Bayernwerk Natur, ein Tochterunternehmen des Eon Konzerns, in eine neue Betreibergesellschaft einsteigen. Inzwischen hat Bayernwerk Natur seinen Rückzug angekündigt. Stattdessen soll nun der Zweckverband Müllverwertung Schwandorf (ZMS) einsteigen.

OB ist für die Anlage

Im Herbst will der Straubinger Stadtrat eine Entscheidung treffen. Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) befürwortet die Anlage, unter anderem weil damit seiner Ansicht nach bis zu 15 Prozent der Straubinger Haushalte mit Energie versorgt werden könnten.