vor etwa einer Stunde

Bund gibt 14 Millionen Euro für Bayernhafen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat in Nürnberg Förderbescheide in Höhe von gut 14 Millionen Euro an Bayernhafen übergeben. Der Hafen dient als Umschlagplatz für Güter, die in die ganze Welt geliefert werden.