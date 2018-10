09.10.2018, 11:18 Uhr

Bund für Geistesfreiheit klagt gegen Söders Kreuzerlass

Seit 1. Juni muss in allen staatlichen Behörden in Bayern ein Kreuz hängen – so der Kreuzerlass des Ministerpräsidenten Markus Söder. Der Bund für Geistesfreiheit sieht darin eine Verletzung der Grundrechte und klagt jetzt dagegen.