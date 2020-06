Bund fördert Sanierung des Nürnberger Volksbads

Der Bund will die Sanierung des Nürnberger Volksbads fördern. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat angekündigt, dass die Stadt Nürnberg dafür in diesem Jahr vier Millionen Euro aus Mitteln des Programms "Nationale Projekte des Städtebaus" erhalten wird. Weitere 3,5 Millionen Euro sind für das Jahr 2021 in Aussicht gestellt.

Sanierungskosten mindestens 50 Millionen Euro

Seit Jahren wird in Nürnberg darüber diskutiert, das Jugendstilbad wieder zu beleben. Mindestens 50 Millionen wird die Sanierung des Bads nach den letzten Schätzungen kosten. Das Bad wurde im Jahr 1914 eröffnet. 1994 hatte es die Stadt geschlossen, weil der Betrieb zu unwirtschaftlich war. Seitdem steht das Jugendstilgebäude am Nürnberger Plärrer leer.

Sanierung nicht beschlossen

Ob das Bad saniert wird, ist noch nicht ausgemacht. Noch muss der Stadtrat darüber entscheiden. Weil durch die Corona-Krise die städtischen Finanzen aber eingebrochen sind, stehen Investitionen wie die Volksbad-Sanierung auf dem Prüfstand. In den kommenden vier Jahren fehlen der Stadt Nürnberg nach Berechnungen des Stadtkämmerers rund 350 Millionen Euro für Investitionen.

Geldsegen aus Berlin kann Projekt beschleunigen

Die Mittel des Bundesprogramms würden der Stadt helfen, das Projekt zu stemmen, kommentierte Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel (SPD), der für die Bäder verantwortlich ist. Oberbürgermeister Marcus König (CSU) sagte, dass mit der Sanierung des Volksbads eine Aufwertung des gesamten Areals rund um den Plärrer gelingen könne.

Auch der Freistaat hilft

Die Hauptlast der Finanzierung wird die Stadt Nürnberg tragen. Außer den Geldern des Bundes hat der Freistaat zugesagt, die Wiederbelebung mit 18 Millionen Euro zu unterstützen.