Bund fördert neuen Fahrrad-Schnellweg in Nürnberg

Der geplante Fahrrad-Schnellweg soll in jeder Fahrtrichtung zweieinhalb Meter breit sein. Auf ihm sollen die Radfahrer schnell und sicher unterwegs sein können – was derzeit in Nürnberg nicht immer der Fall ist. Die Stadt Nürnberg hofft darauf, dass der neue Radweg viele Pendler dazu anregt, öfter mal das Auto stehen zu lassen und aufs Fahrrad umzusteigen. Die Trasse verläuft von der Nürnberger Innenstadt Richtung Westen über den Stadtteil Kleinreuth bis nach Oberasbach und mit einem Abzweig bis Stein im Landkreis Fürth.

Planer gehen von mehr als 2.700 Radlern aus

Mit dem Förderbescheid aus dem Bundesverkehrsministerium kann nun die eigentliche Planung der Trasse beginnen. Das Ministerium hat eine Fördersumme von insgesamt rund 1,8 Millionen Euro zugesagt. Damit gibt der Bund allen Beteiligten die notwendige finanzielle Unterstützung für die Planung dieser Verbindungsachse. Die Verkehrsplaner der Stadt Nürnberg gehen davon aus, dass täglich mehr als 2.700 Radfahrende den neuen Schnellweg nutzen werden.