Bund fördert mit zehn Millionen Euro Naturschutz im Altmühltal

Dietmar Herold ist seit letztem Dezember Leiter des Projekts "Chance Natur - Lebensraum Mittefränkisches Altmühltal". Das Wiesmet im Altmühltal ist ihm zufolge eines der ökologisch bedeutendsten Feucht- und Nasswiesengebiete in Süddeutschland. Und der bietet bedrohten Wiesenbrütern wichtigen Lebensraum.

Bund fördert "Perle" des Naturschutzes

Um sich vor Ort ein Bild zu machen, hat sich Annette Hagius vom Bundesamt für Naturschutz am Dienstag in Muhr am See umgeschaut. Das Wiesmet sei "eine Perle" des Naturschutzes und ein Vorbild für ganz Deutschland und Europa. Deswegen habe sich der Bund dieses Gebiet für die Förderung ausgesucht.

"Wir suchen uns da wirklich Gebiete aus, die aus unserer Sicht einen ganz besonderen naturschutzfachlichen Wert haben." Annette Hagius, Bundesamt für Naturschutz

Das Wiesmet ist ein 7.000 Hektar großes Gebiet, das sich von Colmberg im Landkreis Ansbach bis Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen erstreckt. Mit dem neuen Projekt soll der Lebensraum der Wiesenvögel besser geschützt werden. Dabei sollen die die Interessen von Naturschutz, Landwirtschaft und Besuchern berücksichtigt werden.

Ohne Förderung Projekt unmöglich

Für die Ausarbeitung eines Gesamtkonzepts haben sich vier Träger zusammengeschlossen: Die Landkreise Weißenburg-Gunzenhausen und Ansbach, der Landesbund für Vogelschutz sowie der Landschaftspflegeverband Mittelfranken. Seit rund zehn Jahren laufen bereits Naturschutzbemühungen, die allerdings nicht in der nötigen Form umgesetzt werden konnten, erklärt Stefanie Schwarz von der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ansbach. Es fehlte an finanzielle Mitteln, um konkrete Projekte mit Personal zu besetzen. Mit der Förderung des Bundes, der innerhalb eines zehn-Jahres-Zeitraums 75 Prozent der Kosten übernehmen soll, sei das endlich möglich. Das entspreche rund zehn Millionen Euro, schätzt Annette Hagius. Weiter 15 Prozent übernimmt der Freistaat Bayern, den Rest die vier Träger.

Beim Naturschutz sollen alle unter einen Hut

In Arbeitsgruppen werden aktuell Naturschutzmaßnahmen erarbeitet, die sowohl die Wasserwirtschaft im Hinblick auf Wasserspeicherung, die Landwirte und die Naherholungsgäste einbinden. Nach dem Förderzeitraum des Bundes hoffen die Beteiligten, dass landwirtschaftlich genutzte Flächen im Wiesmet nachhaltig und naturverträglich bewirtschaftet werden, Wasserspeicher geschaffen wurden und die Besucherinnen und Besucher durch entsprechende Informationsstationen gelenkt und informiert werden.

Bund fördert zehn Jahre

Das Erreichte soll auch nach den zehn Jahren finanzieller Unterstützung nachhaltig erhalten bleiben, sagt Annette Hagius. Der Bund förderte seit 1979 bisher 83 Naturschutzprojekte in ganz Deutschland. Jährlich steht dafür eine Summe von 14 Millionen Euro zu Verfügung.