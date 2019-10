Bund der Steuerzahler stellt Schwarzbuch in Nürnberg vor

Der Bund der Steuerzahler hat in Nürnberg Fälle öffentlicher Verschwendung vorgestellt, das bundesweite Schwarzbuch 2019. Darin sind auch bayerische Verschwendungsfälle dokumentiert. Die Präsentation des Schwarzbuchs erfolgte zeitgleich in München und an Infomobilen in Augsburg und Nürnberg.

Schwarz auf weiß: Steuerverschwendung

In Nürnberg stand das Infomobil mitten in der Innenstadt und Passanten erhielten bei Interesse ein druckfrisches Exemplar des Schwarzbuchs in die Hand. Bayerns Staatsregierung und Kommunen sind nach Meinung des Bunds der Steuerzahler durch reichhaltige Steuerverschwendung aufgefallen. In dem aktuellen Schwarzbuch 2019 ist der Freistaat mit neun Fällen vertreten.

Umzug des Staatsarchivs in Unterfranken

In Franken ist dem Bund der Steuerzahler ein Fall besonders aufgefallen: der geplante Umzug des Staatsarchivs von Würzburg nach Kitzingen. Es sei zwar ein hehres Ziel, durch solche Behördenverlangerungen ländliche und strukturschwache Gebiete zu fördern, heißt es im Schwarzbuch. Doch aus Sicht der Steuerzahler stelle sich die Frage, ob die "erhofften positiven Effekte noch im Verhältnis zu den Kosten von weit mehr als 50 Millionen Euro stehen, wenn gerade einmal ca. 20 Arbeitsplätze durch die Ansiedlung des Staatsarchivs in Kitzingen neu geschaffen werden sollen."

Kunstminister Bernd Sibler (CSU) verteidigte hingegen das neue Archiv, das "mehr als Arbeitsplätze" für Kitzingen bringe. Der Neubau sei zugleich eine Bereicherung für das Stadtbild.