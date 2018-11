06.11.2018, 11:52 Uhr

Bund der Steuerzahler prangert Verschwendung in Franken an

Der Bund der Steuerzahler hat heute in Nürnberg das Schwarzbuch 2018 präsentiert. Darin prangert der Verein die Verschwendung von Millionen Euro an Steuergeldern an, auch in Franken.