Bund der Steuerzahler prangert teure Staatstheater-Sanierung an

Ursprünglich waren für die Sanierung des Augsburger Staatstheaters gut 186 Millionen Euro veranschlagt. Doch schon längst ist klar, dass sie erheblich mehr kosten wird: Inzwischen ist die Rede von bis zu 321 Millionen Euro. Initiatoren eines Bürgerbegehrens und andere Kritiker wollen die Kostenexplosion stoppen - und bekommen Rückenwind vom Bund der Steuerzahler (BdSt).

Staatstheater-Sanierung im Schwarzbuch

Bereits im Sommer hatte sich der Verein kritisch zur Staatstheater-Sanierung geäußert und von einer miserablen Planung gesprochen. Nun ist die Sanierung Thema in seinem Schwarzbuch, dessen aktuelle Ausgabe am Dienstag veröffentlicht wird. "Auf welch ein Abenteuer hat man sich da eingelassen?", fragt der Bund der Steuerzahler. In seinem Schwarzbuch deckt der Verein regelmäßig Fälle von Steuerverschwendung auf, skurrile und erschreckende Fälle, wie er selbst schreibt. Und um einen solchen handelt es sich demnach bei der Sanierung des Augsburger Staatstheaters.

Bund des Steuerzahler kritisiert hohe Kosten

Schon in der Planungsphase sei das Projekt von Jahr zu Jahr teurer geworden, sagt der Bund der Steuerzahler. Schließlich seien der Stadt die Kosten davongelaufen. "Jeder private Bauträger würde in die Insolvenz gehen, wenn er so planen und so mit den Kosten umgehen würde", heißt es in dem Schwarzbuch.

Zwar will die Staatsregierung 75 Prozent der förderfähigen Sanierungskosten übernehmen. Aber dem Bürger könne es egal sein, aus welchem Topf die Mittel fließen, erklärt der Bund der Steuerzahler. Am Ende sei es doch immer sein Geld.