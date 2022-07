BUND - "Bis zu 300.000 Bäume in bayerischen Städten gefällt"

Gerade angesichts der aktuellen Hitzewelle hat der Bund Naturschutz heute auf einer Pressekonferenz mehr Schutz für schattenspendende Bäume gefordert. Trotz ihrer positiven Effekte auf das Klima seien in den vergangenen Jahren in bayerischen Städten viel zu viele Bäume gefällt worden, kritisierte die Naturschutzorganisation am Donnerstag auf einer Pressekonferenz und legte Zahlen vor.

Bis zu 300.000 Bäume in einem Jahrzehnt gefällt

Der Bund Naturschutz Bayern schätzt den bayernweiten Schwund von Stadtbäumen im letzten Jahrzehnt auf sogar bis zu 300.000, so die Hochrechnung aus seiner aktuellen Befragung der 15 größten Städte und der sieben Regierungsbezirk-Sitze in Bayern.

Ein erschreckendes Ergebnis erklärt der Vorsitzende des Bund Naturschutz in Bayern, Richard Mergner: Denn schon die Datenlage zeige, dass der Baumschutz dringend gestärkt werden müsse. Er forderte, dass der Freistaat handeln und dem Baumschutz oberste Priorität einräumen müsse.

Bislang gilt im Freistaat keine Verpflichtung für Städte und Gemeinde, den Baumbestand im Ortsgebiet über eine sogenannte Baumschutzverordnung zu erhalten. Außerdem fordern die Naturschützer eine lückenlose Statistik über Fällungen und Neupflanzungen, ein Baumkataster.

BN Kritik: Baurecht schlägt Baumschutz

Der Vorsitzende des Bund Naturschutz in Bayern, Richard Mergner ist überzeugt, dass Freiwilligkeit nicht mehr ausreicht, angesichts des fortschreitenden Klimawandels, der voraussichtlich in den nächsten Jahren immer mehr Hitzetage zur Folge hat. Die höchsten Temperaturen erreichen dabei versiegelte Plätze und Straßen in Innenstadtbezirken. Für die Stadtbevölkerung steige die Hitzebelastung, wenn mit den Bäumen auch kühlender Schatten verschwinde. Auch die Verdichtung der Innenstädte um mehr Wohnraum zu schaffen, trage zu dieser Entwicklung bei, wenn dabei keine Nachpflanzungen oder zusätzliche Baumpflanzungen verpflichtend durchgeführt und kontrolliert würden.

Rechtlich vorgeschriebener Baumschutz, kühlende Grünflächen und Nachpflanzungen, falls eine Fällung gesunder Baumbestände tatsächlich nicht vermieden werden könne, müssten künftig Teil der Planung von Bauvorhaben werden. Auch Investoren und Eigentümer müssten Baumschutz mitdenken, um das Stadtklima erträglich zu halten, sagen die BUND Experten.

Schwierige Hochrechnungen aus chaotischer Datenlage

Bei den sehr lückenhaften Angaben zu Fällungen, die der Bund Naturschutz in Bayern als Berechnungsgrundlage einsetzen konnte, zeigen die Hochrechnungen eine klare Tendenz: Es werden weniger statt mehr Bäume in Bayerns Städten, auch wenn das gerade im Sommer zu erhöhtem Hitzestau führt.

Laut BUND verzeichnet die Landeshauptstadt München den höchsten Verlust mit rund 21.600 Bäumen. Nürnberg und Würzburg haben jeweils um die 10.000 Bäume durch Baumaßnahmen verloren. Unsicherheiten bleiben: So wurden Stadtbäume auf öffentlichen, zum Teil aber auch Baumfällungen auf privaten Grundstücken herangezogen, oder die Summe von öffentlichen und privaten Fällungen und Pflanzungen. Einige Zahlen fehlten komplett und mussten geschätzt werden. Angaben aus Memmingen im Allgäu oder Ansbach in Mittelfranken fehlten sogar komplett.

Die Stadt Würzburg hat bereits die in der heutigen Pressekonferenz veröffentlichte Baumzahlangabe als falsch berechnet kritisiert und will am Freitag eine eigene Berechnung zum Baumbestand dagegenstellen. Für die Naturschützer sind aber die Ergebnisse ihre Städtebefragung ein Beleg, dass sich Bayern mehr für den Baumschutz engagieren muss. Erst in 100 der knapp 2.056 Städte und Gemeinden in Bayern existiert eine freiwillig erarbeitete kommunale Baumschutzverordnung. Doch nur sie überhaupt den Überblick über den Baumbestand und die Veränderung durch Fällungen oder Neupflanzungen.

Hitzeschutz durch Stadtbäume wird wichtiger

Unabhängig von den einzelnen Zahlen ist die Tendenz unstrittig, dass in Bayern insgesamt Jahr für Jahr Baumbestand in den Städten verlorengegangen ist. Beim gestrigen bislang heißesten Tag dieses Sommers nutzte der Bund Naturschutz die Mittagszeit für Temperaturmessungen in der Landeshauptstadt München. Die zeigten den Hitzestau in baumlosen Innenstadtlagen und die Rolle von Bäumen als natürliche Schattenspender: Zwischen der Messung am Marienplatz mit 35,1 Grad Celsius und im Englischen Garten lag ein Temperaturunterschied von 3 Grad, auch in einer Alleestraße im Stadtteil Sendling war die Temperatur mit 33,4 Grad zumindest etwas erträglicher als die in der Innenstadt.

Für eine deutliche Verbesserung des Stadtklimas wäre nach einer Studie der TU München, die in Würzburg durchgeführt wurde, ein Anteil von Grünflächen und Bäumen von etwa 30-40 Prozent der Fläche im Stadtgebiet nötig. Auch wenn das wegen des Bau- und Flächenbedarfs in boomenden bayerischen Städten utopisch erscheint, ist auch laut Forschung besserer Baumschutz immerhin ein erster Schritt für ein besseres Stadtklima im Sommer.