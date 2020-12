"Bummeltruhe" Dillingen: Kontaktlos und regional einkaufen

So wie Kunden Päckchen an einer Packstation abholen können, können sie in der Bummeltruhe Waren abholen, die sie beim Buchhändler um die Ecke oder beim Modegeschäft telefonisch oder online bestellt haben. Die Bummeltruhe ist ein gut zwei Meter hoher Kasten, dunkelgrau, mit weinrotem Rand. Sie steht zentral in der Dillinger Innenstadt in der Kapuzinerstraße, einer der beide Einkaufsstraßen. Etwa auf Augenhöhe befindet sich ein Display mit Touchscreen, darüber und darunter sind Fächer.

Sieben Geschäfte machen schon mit

Der Händler sagt dem Kunden bei der Bestellung einen Code und legt sie in ein passendes Fach in der Bummeltruhe. Mit dem Code kann der Kunde das Fach öffnen, kontaktlos und rund um die Uhr. Sieben Geschäfte machen schon mit, weitere sollen folgen.

Corona-Pandemie beschleunigte die Entwicklung

Entwickelt hat die Bummeltruhe die Dillinger Firma Schwertberger. Durch die Corona-Pandemie wurde die Entwicklung beschleunigt. Noch sei das Ganze in der Testphase, man wolle schauen, ob die Geschäfte und Kunden mit der Größe der Fächer zurecht kämen und ob noch weitere Service-Angebote integriert werden sollen, so ein Firmensprecher. Auch eine Bezahlfunktion müsse noch eingerichtet werden. Denn bezahlt wird die Ware derzeit noch per Überweisung oder Rechnung.