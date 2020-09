Büro von Augsburger Politiker Bozoğlu mit Steinen beworfen

Unbekannte haben in Augsburg das Wahlkreisbüro des grünen Landtagsabgeordneten Cemal Bozoğlu mit Steinen beworfen. Dadurch wurde die Scheibe des Büros beschädigt. Wie Bozoğlu mitteilte, hätten Mitarbeiter sieben Steine im Hof vor dem Büro entdeckt. Der Abgeordnete erklärte, umgehend Strafanzeige gestellt zu haben.

"Von einem solchen feigen Anschlag werden wir uns natürlich nicht einschüchtern lassen. Nun sind die Sicherheitsbehörden gefordert. Wir werden unsere politische Arbeit ungebremst fortsetzen", erklärte Bozoğlu. Der Politiker beschäftigt sich besonders mit Strategien gegen Rechtsextremismus sowie mit Asyl und Migration.

AfD attackiert dunkelhäutige Stadträtin

Ein Sprecher des Augsburger Polizeipräsidiums sagte, dass der Vorfall nun von der Staatsschutzabteilung der Kripo untersucht werde. Bislang gebe es aber noch keinen konkreten Hinweis auf einen politischen Hintergrund der Tat.

Zuletzt hatten die Augsburger AfD die dunkelhäutige Stadträtin Lisa McQueen attackiert. Ihre einzige Qualifikation sei ihre Hautfarbe und ihr Geschlecht, hieß es in einem Facebook-Posting.

OB Weber kritisiert Hetze

Augsburgs Oberbürgemeisterin Eva Weber (CSU) beklagte zudem, dass der Grünen-Stadtrat Serdar Arkin und Didem Laçin Karabulut, die Vorsitzende des Integrationsbeirats ist, in einem Brief als "Gesindel" beschimpft würden, das aus Deutschland verschwinden solle.

"Dieses Gepöbel in den sozialen Netzwerken, in Briefen und überhaupt in der Kommunikation ist unsäglich, dumm und zeugt von gravierend mangelndem demokratischen Verständnis", so Weber weiter. Alle seien aufgerufen, "sehr laut und sehr energisch zu widersprechen und ein solch mieses Gerede zurückzuweisen“, so Weber weiter.