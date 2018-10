Bürgerzentrum Kitzingen muss dringend neue Räume finden

Das Bürgerzentrum Kitzingen fühlt sich von der Stadt im Stich gelassen. Der Verein bekam zum 31. Juli die Kündigung für das Gebäude in der Schrannenstraße 35, das damit zum Ende des Jahres geräumt werden muss. Das Haus gehört der Stadt, die es jedoch an einen privaten Investor verkaufen will. Dieser plant, dort am Mainufer ein Hotel zu bauen. In Sachen eines Alternativstandorts für das Bürgerzentrum hat die Stadt Kitzingen nun mit einem Hauseigentümer in der Schrannenstraße verhandelt. Sein Gebäude wäre geeignet für das Bürgerzentrum. Doch Stadt und Eigentümer können sich offenbar nicht auf einen für beide Seiten akzeptablen Miet- oder Kaufpreis einigen.

"Und damit hat die Stadt Kitzingen die Suche nach einer für uns geeigneten neuen Immobilie eingestellt – das macht uns wütend und fassungslos." Gertrud Vielweber, die 1. Vorsitzende des Bürgerzentrums Kitzingen e.V.

Laut Gertrud Vielweber, der 1. Vorsitzenden des Bürgerzentrums Kitzingen e.V., habe die Stadt vielmehr nur eine Liste von Vereinen geschickt, bei denen die 14 Vereine und Gruppierungen, die sich unter dem Dach des Bürgerzentrums befinden, unterkommen könnten. "Das entspricht in keiner Weise der Idee unseres Bürgerzentrums – dann wären wir zerrissen", sagte Gertrud Vielweber gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Unterschriftenaktion für ein neues Zuhause

Der Verein Bürgerzentrum Kitzingen wird nun am Samstag in der Innenstadt Unterschriften sammeln. "Wir wollen, dass uns die Stadt bei der Suche nach neuen Räumen nicht im Stich lässt", sagt Gertrud Vielweber. In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Siegfried Müller und den Stadtrat macht der Verein Bürgerzentrum Kitzingen seinem Unmut Luft.

27 Jahre Bürgerzentrum Kitzingen

Das Bürgerzentrum Kitzingen besteht seit 27 Jahren und ist derzeit Heimat für 14 Vereine und Gruppierungen, die das Haus in der Schrannenstraße 35 alle nutzen. Außerdem gibt es dort eine Bürgerstube, eine Art Café – 35 Ehrenamtliche kümmern sich um alle Vereinsbelange.