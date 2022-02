Bürgerspitalareal Amberg: Investor Ten Brinke ist offiziell raus

Die Zusammenarbeit der Stadt Amberg mit dem Projektentwicklungsunternehmen Ten Brinke auf dem Gelände des ehemaligen Bürgerspitals ist nun offiziell beendet. Nach dem Aus durch den Bürgerentscheid im September letzten Jahres wurde nun die Aufhebung des zuvor geschlossenen Vertrages unterzeichnet. Beide Parteien drückten ihr Bedauern aus, betonten aber gleichzeitig, dass sie den demokratischen Prozess in Amberg akzeptieren werden.

Bedauern und Akzeptanz für die Entscheidung

Ursprünglich sei geplant gewesen, in diesem Frühjahr mit dem Bau eines Areals mit circa 50 Wohnungen, Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistern und einer Tiefgarage zu beginnen. Die zwischenzeitlich durch einen Beschluss der Bundesregierung zu Ende gegangene KfW-Förderung, so Cerny, werde einen künftigen Bau deutlich teurer machen.

63,7 Prozent gegen die Neubau-Pläne

Was mit dem Gelände des ehemaligen Bürgerspitals geschehen soll, ist in der Stadt Amberg seit Jahren ein großer Zankapfel. Im von der "IG Menschengerechte Stadt Amberg" initiierten Bürgerentscheid hatten 63,7 Prozent der Bürger gegen die bisherigen Pläne eines Neubaus gestimmt. Der Entscheid war gleichzeitig auch ein Votum für eine höhere Bürgerbeteiligung in Bezug auf das Bürgerspitalgelände.

Erstes Bürgergremium in Amberg

Infolge dessen stimmte der Stadtrat im Dezember letzten Jahres für die Auslosung eines 40-köpfigen, möglichst breitgefächerten Bürgergremiums, um neue Ideen für das Areal zu entwickeln. Dieses Gremium befindet sich derzeit im Aufbau, heißt es. Zuvor hatte es noch nie ein Bürgergremium in Amberg gegeben.