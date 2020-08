Bürgersozialpreis Würzburg ehrt Corona-Helden

Der Bürgersozialpreis der Stadt Würzburg wird in diesem Jahr unter dem Schwerpunkt Corona vergeben. Das teilt die Stadt heute mit. Man wolle so das Engagement von Ehrenamtlichen und Initiativen in dieser Zeit würdigen.

Vorschläge und Nominierungen bis 1. September

Viele hätten sich in der Corona-Krise für die Gesellschaft und ihre Mitmenschen engagiert, etwa indem sie Mund-Nasen-Bedeckungen genäht haben, digitale Hausaufgabenhilfe angeboten, kleine Konzerte gespielt oder ihren Nachbarn beim Einkauf unter die Arme gegriffen haben. Bewerben können sich Einzelpersonen, Vereine, Organisationen und Gruppen, die sich während der Corona-Pandemie ehrenamtlich engagiert haben. Auch Vorschläge von Privatpersonen sind willkommen. Nominierungen sind noch bis zum 1. September möglich.

Preis wird alle zwei Jahre vergeben

Der Bürgersozialpreis der Stadt Würzburg wird alle zwei Jahre verliehen, um besonders herausragendes ehrenamtliches Engagement zu würdigen. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 1.000 Euro, der Zweitplatzierte 500 Euro. 2018 haben die Kindertafel Würzburg e.V. und Julian Wendel, unter anderem engagiert bei der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke und Schöffe am Würzburger Landgericht, den Bürgersozialpreises der Stadt Würzburg erhalten.