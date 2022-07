Bürgerpreis des Landtags für "Alte Filzfabrik" in Hof

Das Kulturzentrum "Alte Filzfabrik" in Hof wird mit dem Bürgerpreis des Bayerischen Landtags geehrt. Der Szene-Treff ist einer von vier Preisträgern und erhält die mit 12.500 Euro dotierte Auszeichnung im Oktober, teilte die Pressestelle des Landtags mit. Insgesamt gab es 110 Bewerbungen für den Preis, der unter dem Motto "Bühne frei für das Leben – Ehrenamtliches Engagement für gesellschaftliches Miteinander durch Kunst und Kultur" ausgelobt wurde.

Kultur im Schiffscontainer

In der "Alten Filzfabrik" engagieren sich rund 25 junge Leute. Sie haben in einer ehemaligen Lagerhalle ausgediente Schiffscontainer zu Bandproberäumen, Ateliers, Bühnen und einer Bar umgebaut. Dieser Veranstaltungsort für Musik, Schauspiel und Kunst habe sich zum "Schmelztiegel und Treffpunkt der unterschiedlichsten Szenen der Region" entwickelt, heißt es in der Pressemitteilung des Landtags.

Vier sehr unterschiedliche Preisträger

Neben der "Alten Filzfabrik" werden am 21. Oktober im Landtag drei weitere Projekte mit dem Bürgerpreis des Landtags ausgezeichnet: Die Gruppe "Kultur für Miteinander im Dorf" aus Wargolshausen in Unterfranken, der Inklusionschor "Oh happy Day" aus Dachau in Oberbayern und die "Inklusive Medienbildung für Burgen und Museen" aus Regensburg in der Oberpfalz.