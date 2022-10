Bürgerpreis 2022: Solidarität, Zusammenhalt, Mitmenschlichkeit

Herausragendes ehrenamtliches Engagement für ein gesellschaftliches Miteinander durch Kunst und Kultur: Das zeichnet die Preisträger des Bürgerpreises 2022 aus. Auf unterschiedliche Weise setzen die vier Projekte und Initiativen aus allen Regionen Bayerns Impulse für mehr Zusammenhalt.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner sagte bei dem Festakt, der Bürgerpreis stehe für Solidarität, Zusammenhalt und Mitmenschlichkeit. "Wir verleihen einen Preis für das Miteinander und das Füreinander, denn darin liegt die wahre Stärke unseres Landes!" Die Preisträger im Überblick:

Der Inklusionschor "Oh Happy Day" aus Dachau

Rund 70 Erwachsene und Kinder mit und ohne Beeinträchtigung singen gemeinsam in dem Chor. Der Inklusions-Chor "Oh Happy Day" aus dem Raum Dachau hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Behinderung Singen und Freude an der Musik zu ermöglichen. Der Bürgerpreis sei eine Motivation, weiterzuarbeiten, sagt Vorstandsmitglied Susanne Weixler. "Ich verspüre eine so tiefe Dankbarkeit, weil da ein Beirat abgestimmt hat, der uns noch nie gehört hat und einfach nur von einem Antrag von einem Papier zu sagen, hey, das ist eine Organisation, die unterstützen wir", freut sich Susanne Weixler über die Anerkennung.

Inklusive Medienbildung für Burgen und Museen aus Regensburg

Ziel des Regensburger Projekts ist es, die Teilhabe an Kunst und Kultur für Menschen mit Behinderung oder Migrationshintergrund zu ermöglichen. Diese ist durch fehlende barrierefreie Kommunikationsstrukturen in Museen oftmals erschwert. So wurden zum Beispiel Filme zur Erkundung von Burgen und vom Kunstforum Ostdeutsche Galerie im Landkreis Regensburg mit Gebärdensprache und Texten in leichter Sprache produziert. Außerdem soll ein barrierefreier Zugang zu Kunst und Kultur insbesondere für Menschen geschaffen werden, die (noch) nicht lesen können wie Vorschulkinder, erblindete Menschen oder Menschen mit Migrationshintergrund.

Kulturzentrum Alte Filzfabrik in Hof

Vor acht Jahren gegründet, setzt sich der Verein "Kulturzentrum Hof - Alte Filzfabrik" dafür ein, die freie Kulturszene im Hofer Land in Oberfranken zu fördern sowie der Jugend- und Subkulturszene vor Ort einen Freiraum zum Experimentieren zu geben. Eine alte Lagerhalle bietet einen Veranstaltungsort für Musik, Schauspiel und Kunst als Schmelztiegel und Treffpunkt der unterschiedlichsten Szenen der Region. In selbst umgebauten Schifffahrtscontainern entstanden Bandproberäume, Ateliers, Bühne und Bar. Rund 25 junge Menschen im Alter von 18 bis Ende 30 engagieren sich ehrenamtlich für das Kulturzentrum.

Kultur für Miteinander im Dorf in Wargolshausen

Das Projekt unter dem Motto "Kultur für Miteinander im Dorf" ist eine aktive Vereinsgemeinschaft aus mehreren Vereinen und Organisationen der kleinen Gemeinde Wargolshausen aus Unterfranken. Durch kulturelle Angebote sichert sie ein lebendiges Miteinander im Dorf und stellt mit verschiedenen Projekten einen generationsübergreifenden Zusammenhalt her. So finden Brauchtumsfeste, Konzerte und zweimal jährlich ein kabarettistischer Frühschoppen mit prominenten Überraschungsgästen statt. Zur Vereinsgemeinschaft gehören unter anderem der Faschingsverein, die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr, der Sportverein und Helferinnen und Helfer bei der Durchführung vom Dreschfest oder Weinfest.

Alle Bürgerpreisträger erhalten 12.500 Euro

Alle vier Preisträger erhalten jeweils 12.500 Euro. Insgesamt sind 110 Bewerbungen aus allen Regionen für den Bürgerpreis des Bayerischen Landtages eingegangen.