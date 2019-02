Mit dem Stadtrat am Stammtisch

Ein Bayreuther Grünen-Stadtrat geht bei der Suche nach Bürgernähe neue Wege. Klaus Wührl-Struller lädt Stammtische ein, ihn zu sich an den Tisch zu holen. Die erste Station: Der Stammtisch des Vereins Wundersam anders.

Unkonventionelle Gesprächsrunde

Diskutiert wurde mit Wührl-Struller über Anträge, über Fördermöglichkeiten, Spielplätze oder neue Wohnkonzepte. Sechzehn Menschen nahmen an der unkonventionellen Gesprächsrunde im "Professorium" teil, darunter auch Kinder. "Ich möchte dort hingehen, wo die Menschen sind", sagte Wührl-Struller dem BR. "Ich möchte wissen, was sie plagt und so gut wie möglich ihre Fragen beantworten." Für die Macher von Wundersam anders war der Stammtisch mit Stadtrat der erste einer ganzen Serie. Marco Marino sagte im Gespräch mit dem BR: "Wir laden alle Stadträte ein und die, die es werden wollen. Auch von der AfD. Mal sehen, was passiert."

Kontroverse Themen

Das Resümee des Stadtrats fällt nach dem ersten Abend positiv aus. Er habe gute Gespräche geführt und sei freundlich empfangen worden, so Wührl-Struller. Was ihn gewundert habe, war das fehlende Interesse an Dingen, die der Stadtrat aktuell diskutiert. Im Gegenzug sei am Stammtisch über Themen gesprochen worden, die noch nie im Stadtrat aufgetaucht sind.

Bewerber gesucht

Sollte ein Bayreuther Stammtisch Interesse an einem Gastspiel des Stadtrats Klaus Wührl-Struller haben, kann er ihn über dessen Facebook-Seite erreichen oder das Büro der Grünen kontaktieren. Wührl-Struller legt Wert darauf, dass es sich bei seinen Besuchen nicht um Wahlkampfveranstaltungen handelt.