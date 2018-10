Bürgermeisterwahlen in Gössenheim und Tauberrettersheim

Keine Überraschung gab es in Gössenheim (Lkr. Main-Spessart): Die 1.160-Einwohner-Gemeinde hat einen neuen ehrenamtlichen Bürgermeister. Der einzige Kandidat, der bisherige dritte Bürgermeister Klaus Schäfer (CSU/UWG), ist mit 670 Stimmen (92,8 Prozent) gewählt worden. Die Wahlbeteiligung lag bei 77,46 Prozent.

Neuer Bürgermeister in Gössenheim: Umtrunk im Vereinsheim

Auf das Ergebnis mussten die Gössenheimer lange warten. Zunächst mussten die Landtags- und Bezirkstagsstimmen ausgezählt werden, bevor es an die Bürgermeisterwahl ging. So stand das Ergebnis erst nach 22 Uhr fest. Doch danach wurde bei einem Umtrunk im Sportheim Gössenheim gefeiert. Gemeinderäte, Nachbarn und Freunde gratulierten. "92,8 Prozent – ich behaupte, das ist ein gutes Ergebnis", so Schäfers erste Reaktion. Der 60-Jährige kann sein Amt nach der Feststellung des amtlichen Wahlergebnisses am Dienstagnachmittag antreten. Seine Amtszeit wird bis 2026 und damit länger als die üblichen sechs Jahre dauern. 2020 wird nur der Gemeinderat neu gewählt.

Auf "Ur-Wahl" folgt Stichwahl in Tauberrettersheim

Im Weinort Tauberrettersheim ganz im Süden des Landkreises Würzburg ergab die ungewöhnliche Bürgermeisterwahl ohne Stimmzettel und vorherige Kandidaten zwei Favoriten auf das Amt. Am Wahlsonntag haben 512 Stimmberechtigte ihren Wunschkandidaten auf einen weißen Zettel geschrieben, 450 Zettel waren gültig. Die meisten Stimmen haben Katharina Fries und Paul Wunderlich bekommen – Fries 171, Wunderlich 67 Stimmen. Da aber keiner von ihnen die absolute Mehrheit erhalten hat, kommt es am 28. Oktober zur Stichwahl zwischen beiden.

Zwei Kandidaten am 28. Oktober

Sowohl Fries als auch Wunderlich haben dem Wahlausschuss gegenüber bestätigt, dass sie zur Stichwahl für das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters antreten wollen. Als Gewählte ohne Kandidatur hätten sie das Amt auch ohne Angabe von Gründen ablehnen können. Beide sitzen bereits im Gemeinderat von Tauberrettersheim. Paul Wunderlich, Vater der ebenfalls politisch aktiven ehemaligen Weinkönigin Marion Wunderlich, ist bereits zweiter Bürgermeister.

Rücktritt des langjährigen Amtsinhabers

Die Wahl wurde notwendig, nachdem der langjährige Bürgermeister Hermann Öchsner (UWG) im Mai 2018 ohne Angaben von Gründen zurückgetreten war. Öchsner war 28 Jahre im Amt. Ein Bauprojekt seiner Tochter in einem ehemaligen Landschaftsschutzgebiet hatte dem Ort und Öchsner selbst über die Region hinaus Negativschlagzeilen beschert.