Bürgermeisterwahl in Zwiesel: Bisher fünf Bewerber

Bei der am 27. November anstehenden Bürgermeisterwahl in Zwiesel steigt die Zahl der Bewerber. Neben den vier schon bekannten Kandidaten Karl-Heinz Eppinger (SPD), Harald Haase (CSU), Thomas Kagerbauer (PWG) und dem dritten Bürgermeister Jens Schlüter (Grüne) wird nun auch die Entertainerin Gloria Gray ihren Hut in den Ring werfen. Das hat die 56-Jährige heute dem BR bestätigt.

Gray will parteifrei antreten

Gloria Gray sitzt seit 2020 für die FDP im Kreistag des Landkreises Regen. Als Bürgermeisterkandidatin für Zwiesel will sie parteifrei antreten und den ihrer Ansicht nach längst nötigen "positiven Imagewechsel und Neustart für meine Heimatstadt" erreichen. Gloria Gray hatte schon 2016 kandidiert, war damals aber nicht gewählt worden. Sie braucht für die Kandidatur 2022 laut Ordnungsamt noch mindestens 120 Unterstützerunterschriften.

Amtierender Bürgermeister vorläufig suspendiert

Noch offen ist, ob auch der amtierende Bürgermeister Franz Xaver Steininger (parteifrei) kandidiert. Wahlvorschläge können noch bis 6. Oktober (18 Uhr) eingereicht werden. Bisher hat Steininger sich noch nicht für eine Kandidatur angemeldet, so das Ordnungsamt der Stadt Zwiesel heute auf BR-Anfrage.

Der 56-Jährige führt die Amtsgeschäfte schon seit rund eineinhalb Jahren nicht mehr. Er wurde im April 2021 von der Landesanwaltschaft Bayern vorläufig vom Dienst enthoben. Hauptgrund dafür ist die Zulassung einer Anklage durch das Amtsgericht Landshut gegen ihn.

Prozesstermin steht fest

Dabei geht es um den Verdacht des Bankrotts in 45 Fällen im privaten Bereich und den Verdacht der der Vorteilsannahme in vier Fällen. Lange Zeit stand danach kein Termin für den Gerichtsprozess fest. Den gibt es nun. Die Pressestelle des Amtsgerichts Landshut sagte heute dem BR, dass der Prozess am 31. Januar (9 Uhr) am Amtsgericht Landshut stattfindet. Er ist auf einen Tag angesetzt. Der Grund, warum es mit dem Prozesstermin so lang gedauert hat, seien notwendige "Nachermittlungen" in der Sache gewesen, so ein Stadtsprecher.

Wird Steininger erneut kandidieren?

Franz Xaver Steininger, der seit zwölf Jahren Bürgermeister in Zwiesel ist, könnte trotz seiner vorläufigen Suspendierung für eine dritte Amtszeit kandidieren, so das Landratsamt Regen auf BR-Anfrage. Falls er gewählt wird, könnte er aber das Amt nicht ausüben, solange die Suspendierung nicht von der Landesanwaltschaft Bayern aufgehoben wird. Wenn die Landesanwaltschaft das Gerichtsurteil abwartet, würde das also mindestens bis Ende Januar dauern.

Weitere Vorwürfe gegen Steininger

Was nach dem Urteil aus der vorläufigen Suspendierung wird, bleibt dennoch offen. Denn die Landesanwaltschaft Bayern nannte 2021 neben dem laufenden Gerichtsverfahren weitere Gründe für die vorläufige Suspendierung. So soll Franz Xaver Steininger gegen Vorschriften der Bayerischen Gemeindeordnung verstoßen und die Mitwirkungs-und Informationsrechte des Stadtrats und der Rechtsaufsichtsbehörde missachtet haben.