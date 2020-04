Bürgermeisterwahl in Neustadt am Kulm auf der Kippe

In Neustadt am Kulm im Kreis Neustadt an der Waldnaab ist die Bürgermeisterwahl angefochten worden. Das bestätigte eine Sprecherin des Landratsamtes. Amtsinhaber Wolfgang Haberberger (Christliche Wählergemeinschaft Mockersdorf-Lämmershof) hatte sich am 15. März mit nur zwei Stimmen Vorsprung gegen seinen Herausforderer Karlheinz Schultes von der CSU durchgesetzt. Nun hat ein Wähler des 1.200-Einwohner-Orts die Wahl angefochten, weil er trotz Anforderung keine Briefwahlunterlagen bekommen habe.

Mehrmals nachgezählt

Das Landratsamt hat nun ein Verfahren eröffnet, so die Sprecherin. So soll unter anderem überprüft werden, ob der betreffende Wähler tatsächlich Briefwahlunterlagen beantragt hatte und warum er sie nicht bekommen hat.

Aufgrund des knappen Ergebnisses und auch weil es viele ungültige Stimmen bei der Wahl gab, hat der Wahlausschuss in Neustadt/Kulm bereits mehrmals nachgezählt, das Ergebnis mit zwei Stimmen Vorsprung aber bestätigt. Amtsinhaber Wolfgang Haberberger (CW ML) kam bei der Kommunalwahl auf 50,1 Prozent (374 Stimmen), sein Herausforderer Karlheinz Schultes (CSU) auf 49,9 Prozent (372 Stimmen).

Kommt es zu einer Nachwahl?

Sollten Versäumnisse seitens des Wahlamtes festgestellt werden, dürfte es zu einer Nachwahl kommen. Laut Wahlrecht soll die Rechtsaufsichtsbehörde in diesem Fall unverzüglich einen neuen Wahltermin festlegen. "Dieser ist möglichst innerhalb eines Jahres seit dem Tag der für ungültig erklärten Wahl zu legen und soll spätestens drei Monate nach Bestandskraft der Ungültigerklärung der Wahl liegen", heißt es in der Gemeinde-und Landkreiswahlordnung.