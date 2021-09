Bürgermeisterwahl in Bellenberg nur vorläufig entschieden

50,4 Prozent der Stimmen hat Oliver Schönfeld, der für die CSU angetreten war, bei der Bürgermeisterwahl in Bellenberg geholt. Sein Herausforderer von den Freien Wählern, Manuel Fink, kam auf 49,6 Prozent der Stimmen. Beide Kandidaten trennen gerade mal 21 Stimmen voneinander.

Endgültiges Ergebnis erst am Donnerstag

Weil das Ergebnis so knapp ausgefallen ist, sollen die Wahlzettel nun nochmal ausgezählt werden, so Wahlleiterin Carmen Lipp. Ein endgültiges Resultat wird deshalb erst am Donnerstag vorliegen. Die Wahl war nötig geworden, weil die bisherige Bürgermeisterin, Susanne Schewetzky aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt niedergelegt hatte. Die CSU-Politikerin war erst vor einem Jahr zur Rathauschefin gewählt worden.

Neubau eines Kindergartens als wichtiges Thema

Oliver Schönfeld, der bei einer IT-Firma arbeitet, war bislang dritter Bürgermeister in Bellenberg. Diplom-Verwaltungswirt Manuel Fink war auch bei der letzten Wahl angetreten und gegen Schewetzky unterlegen. Beiden Politikern war unter anderem der Neubau eines Kindergartens ein wichtiges Anliegen. Schönfeld kündigte außerdem an, Schutzmaßnahmen gegen Klimaereignisse wie Starkregen prüfen und das Ortsbild verschönern zu wollen.