Bürgermeisterwahl in Bad Staffelstein wird neu ausgezählt

Nach dem knappen Ergebnis bei der Bürgermeisterwahl in Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels werden noch einmal alle Stimmen gezählt. Der CSU-Kandidat Hans-Josef Stich hat nach dem vorläufigen Endergebnis mit nur drei Stimmen Vorsprung die Wahl gewonnen. Nach Angaben des Wahlleiters Wolfgang Hörath hat Stich 3.371 Stimmen bekommen, insgesamt waren 6.739 gültige Stimmen abgegeben worden. Amtsinhaber Jürgen Kohmann (CSU) war nach 15 Jahren im Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr angetreten.

Stimmzettel in Bad Staffelstein werden neu ausgezählt

Im Laufe des Tages werden auf Grund des Ergebnisses allerdings alle abgegebenen Stimmen erneut ausgezählt, heißt es aus dem Lichtenfelser Landratsamt. Am Abend kommt dann der Wahlvorstand in Bad Staffelstein zusammen und der Wahlleiter wird das offizielle Wahlergebnis präsentieren. Bereits am Sonntagabend hatte der Wahlleiter in Bad Staffelstein auf Grund des vorläufigen Ergebnisses einen Wahlsieg des CSU-Kandidaten mitgeteilt.

Vorläufiges Endergebnis: Drei Stimmen Vorsprung für Stich

Sollte sich an der heutigen erneuten Auszählung nichts ändern, wäre Hans-Josef Stich neuer Bürgermeister in Bad Staffelstein. Sein Konkurrent Mario Schönwald von den Freien Wählern hatte 37,1 Prozent der Stimmen für sich verbuchen können. Sandra Nossek von den Staffelsteiner Bürgern für Umwelt und Naturschutz kommt auf 12,9 Prozent.