Bürgermeisteramt: CSU Wunsiedel nominiert 29-Jährigen.

Die Partei will mit dem 29-jährigen Nicolas Lahovnik in den Wahlkampf ums Bürgermeisteramt gehen. Bei einer öffentlichen Vorstandssitzung wurde er einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten vornominiert. Offiziell soll er dann in Kürze bei einer öffentlichen Mitgliederversammlung ernannt werden.

Wirtschaftsförderer in Weiden

Der 29-jährige Lahovnik arbeitet derzeit in Weiden als Wirtschaftsförderer der Stadt und ist erst kürzlich nach Wunsiedel gezogen. Er setze auf den Mut zu einem neuen Stil und ein neues Miteinander in der Stadtpolitik Wunsiedels, sagte Lahovnik. "Parteiendünkel hat in einer erfolgreichen Kommunalpolitik nichts verloren", so Lahovnik weiter. Die Frau des Lokalpolitikers stammt aus dem Landkreis Wunsiedel. Der gebürtige Unterfranke kennt nach eigenen Aussagen Wunsiedel seit rund zehn Jahren sehr gut und hat jetzt auch seinen Lebensmittelpunkt in Wunsiedel.