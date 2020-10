Bürgermeister warnt vor "Nazi-Gesocks" bei Corona-Demo in Weiden

Mit einem Auto- und Fahrradkorso hat in Weiden am Samstagmittag ein Protest gegen die Corona-Schutzmaßnahmen begonnen. Die Aktionen und Kundgebungen sollen sich bis in den Abend hinziehen.

Bürgermeister von Neustadt: Wut-Post auf Facebook

Der Bürgermeister der Nachbarstadt Neustadt an der Waldnaab, Sebastian Dippold, hat die Demonstration in Weiden scharf kritisiert und vor der Teilnahme gewarnt. Hier werde "wieder eine ganze Bande an Nazis unterwegs sein", mahnte der SPD-Politiker. "Wer hier heute mitgeht, bei den Affen, der weiß, auf welcher Seite er steht", sagte Dippold in einem Facebook-Video, das er am Samstagvormittag auf dem Weidener Festplatz aufgenommen hat. Es sei ja bekannt, "was für Gesocks und Klientel hier mitläuft".

Kritik an Fackelzug

Über den am Abend geplanten Fackelzug sagte Dippold: "Meiner Meinung nach gibt es seit 1945 nur einen Verein in Bayern, der einen Fackelzug einfach so durchführen kann, wo man keine Bedenken hat, das ist die Freiwillige Feuerwehr. Alle anderen, die Fackelzüge veranstalten, die müssen sich schon kritische Nachfragen gefallen lassen."

Dippold zitierte Adolf Hitlers Propagandachef: "Goebbels hat einmal gesagt, 'Man bedient sich im Waffenarsenal der Demokratie, um die Demokraten zu bekämpfen', und genau das passiert hier heute."

Gegendemo abgesagt

Da die Gegendemo und Gegenkundgebung wegen der hohen Infektionszahlen in Weiden abgesagt wurden, rief Dippold dazu auf, sich an der Online-Aktion "Maske auf" zu beteiligen. Auch der Weidener OB Jens Meyer (SPD) appellierte an die Demo-Veranstalter, den Teilnehmerkreis möglichst klein zu halten und bei den Kundgebungen auf Abstand, Hygiene und Maske zu achten.

Der "Querdenker"-Protest unter dem Motto "Beenden der Corona-Maßnahmen – Weg mit der Maske" soll bis in den Samstagabend dauern. Auf den Auto- und Fahrradcorso am Festplatz folgte eine Kundgebung. Für den Abend ist ein Fackelumzug in die Stadtmitte geplant. Hier soll eine "Menschen-Friedenskette um die Altstadt" gebildet werden. Danach gibt es nochmals eine Abschlusskundgebung in der Fußgängerzone. Ein massives Polizeiaufgebot begleitet die Aktionen. Die Weidener Gruppe "Querdenken 961" nennt als Ziel ihrer Arbeit "Abwahl der jetzigen Regierung und Wiederherstellen unserer Grundrechte".

Höchster Corona-Inzidenzwert der Oberpfalz

In der Stadt Weiden und im Landkreis Neustadt an der Waldnaab steht die Corona-Ampel wegen hoher Neuinfektionszahlen auf "dunkelrot". Ein Gymnasium in Weiden wurde komplett geschlossen. Die Stadt hat den höchsten 7-Tages-Inzidenzwert an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner der Oberpfalz.