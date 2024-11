20.11.2024, 08:24 Uhr Audiobeitrag

Bürgermeister-Wahl Ingolstadt: CSU-Basis wählt Kandidaten

Ingolstadts aktueller Oberbürgermeister wechselt nach München. Das heißt, in Ingolstadt stehen Wahlen an. Mittlerweile stehen fast alle Kandidaten fest. Bei der CSU fiel erstmals in der Parteigeschichte die Entscheidung basisdemokratisch.