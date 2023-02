Bürgermeister von Wegscheid stirbt mit 48 Jahren

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Wegscheid im Landkreis Passau, Lothar Venus, ist tot. Der Kommunalpolitiker starb am Samstag im Alter von nur 48 Jahren nach schwerer Krankheit. Das bestätigte sein Stellvertreter, Hans Fenzl, dem BR auf Anfrage.

Lothar Venus war im Jahr 2020 als gemeinsamer Kandidat von CSU, Bürgerunion und Junger Liste zum hauptamtlichen Ersten Bürgermeister der 5.000-Einwohner-Gemeinde nahe der österreichischen Grenze gewählt worden. "Wir sind sehr betroffen von seinem Tod, wir alle hätten uns gewünscht, dass Lothar Venus noch etwas mehr Zeit bleibt", sagte Fenzl.

Einsatz für das Krankenhaus von Wegscheid

Noch im vergangenen November hatte Venus einen bewegenden Auftritt im BR Fernsehen. In der Sendung "jetzt red i" wurde damals über die Zukunft der regionalen Gesundheitsversorgung diskutiert. Venus erzählte den Zuschauern live von seiner schweren Krebserkrankung und warb anhand seines eigenen Schicksals leidenschaftlich für den Erhalt kleiner Landkrankenhäuser wie dem in seiner Heimatgemeinde Wegscheid. In diesem Krankenhaus ist Lothar Venus am Samstagmorgen verstorben, wie der Zweite Bürgermeister Fenzl berichtete. Venus war demnach am Donnerstag eingeliefert worden, nachdem sich sein Zustand massiv verschlechtert hatte.

Venus koordinierte Ankunft Tausender Flüchtlinge

Viel Anerkennung auch von überörtlichen Stellen hatte Venus bereits im Jahr 2015 für seinen Einsatz während der großen Flüchtlingskrise bekommen. Damals waren in Wegscheid an manchen Tagen bis zu 10.000 Menschen aus Österreich über die Grenze gekommen und mussten hier in Empfang genommen und registriert werden. Venus war damals als Zweiter Bürgermeister von Wegscheid der zuständige Lagebeauftragte und koordinierte die Ankunft und Versorgung der vielen Tausend Flüchtlinge.

Lothar Venus hinterlässt eine Frau und zwei Töchter.