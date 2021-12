Neustädter Bürgermeister gegen Altlasten und Querdenker

Im Bürgermeisterzimmer von Sebastian Dippold in Neustadt an der Waldnaab steht eine Kommode mit allerlei Dingen darauf: Relikte, Geschenke und viele Vasen. Die Kristallgläser etwa sind stark verbunden mit der Stadtgeschichte von Neustadt. Die Gegend war früher ländlich geprägt, erzählt Dippold. Dann kam die Glasindustrie, und dadurch ist Neustadt eine Stadt geworden.

Altlasten im Boden der Stadt

"Deswegen werde ich niemals ein Überfangglas aus dem Bürgermeisterzimmer herauszuholen", sagt der SPD-Politiker. In Neustadt wurde lange Zeit Bleikristall hergestellt. Heute gebe es nur noch die Ruine und den Dreck im Boden, allem voran Arsen. Kommunen sind ihm zufolge nicht zuständig für die Beseitigung von Altlasten wie Blei oder Arsen im Boden, und sie haben auch viel zu wenig Geld. "Wobei man sagen muss, die zuständige Stelle beim Landratsamt im Sachgebiet für Abfallwirtschaft, die sind echt gut, und ich glaube, da tut sich langsam was." Das sei der größte Batzen, den andere Kommunen nicht hätten, so Dippold.

Dippold positioniert sich gegen Querdenker

Die Coronapandemie war für Sebastian Dippold eine Herausforderung. Er ist dabei mit der Querdenker-Bewegung aneinandergeraten. "Da hat sich sehr schnell herausgestellt, was das für Leute sind. Da waren ganz viele aus dem rechten Spektrum dabei, ganz viele politisch Verirrte." Deswegen hat sich Dippold seinen Aussagen zufolge recht schnell und recht deutlich positioniert.

Dippold drehte ein Video, nachdem Querdenker in der Nachbarstadt Weiden demonstriert hatten, erzählt er. Das Bündnis für Toleranz und Menschenrechte habe in der Oberpfalz aufgerufen, Menschen sollen sich durch Videos positionieren. "Ich habe dann ein Video gedreht und habe da recht deutliche Worte gefunden."

Nach dem Video gab es eine Morddrohung

Er habe sinngemäß gesagt: Wer dort mitmarschiert, der muss sich ganz klar bewusst sein, auf welcher Seite er steht, sagt Dippold: Das Video geisterte durch die sozialen Medien und schlug Wellen, weil viele Leute sich sofort betroffen und beleidigt gefühlt hatten. Für ihn hatte das auch gute Seiten: "Das Schöne war, ich habe den Rechten und den Querdenkern die Headline geklaut." Es hieß nicht mehr Querdenker marschieren in Weiden, sondern vom Bürgermeister-Video war zu lesen.

Die Folge des Videos: Eine Morddrohung. Das war seine erste Morddrohung, erzählt der Neustädter Bürgermeister: Anfangs sei er angespannt gewesen und habe Sicherheitsvorkehrungen getroffen. "Man nimmt es ernst. Ich will das nicht abtun. Aber ich habe mich auch ein Stück weit darüber gefreut, weil ich genau wusste, was jetzt passiert." Er wolle mit der Aktion die Querdenker demaskieren: Was sind das für Leute, die da mitgehen."

Demos vor dem Neustädter Rathaus

Von da an demonstrierte die Querdenker-Bewegung jeden Montag vor dem Neustädter Rathaus. Das hat Dippold zufolge sein Umfeld mitgenommen. Das dauerte, bis es ihnen zu kalt war, sagt Dippold. Zurücknehmen würde er das Video nicht: "Das hat mich eher bestärkt. Ich würde vielleicht noch am Feinschliff meiner Worte arbeiten." Trotzdem habe er heute noch einen festen Betreuer beim Staatsschutz.

Für die Zukunft sieht Dippold Neustadt mit einem Start-up-Center in der alten Ofenhalle. Ein paar IT-Start-Ups in einer leuchtenden Stadt und dazu blühende Landschaften, wünscht sich Dippold: "Das wäre schon stark."