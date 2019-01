Bürgermeister von Immenreuth steht vor Gericht

Wegen Untreue muss sich der erste Bürgermeister der Gemeinde Immenreuth jetzt vor dem Amtsgericht Tirschenreuth verantworten.

Vorwürfe summieren sich

Die Staatsanwaltschaft Weiden wirft ihm gleich mehrere Verfehlungen vor: So soll er sich in den Jahren 2013 und 2014 als Beamter bei der Gemeindeverwaltung Vergütungen für Überstunden ausbezahlt haben, die er gar nicht geleistet haben soll. Seit der Übernahme des Bürgermeisteramts 2015 in der 1.800-Seelen-Gemeinde soll der 43-Jährige dann Arbeiten für die Erschließung eines Baugebietes in Auftrag gegeben haben, obwohl die Grundstücke noch gar nicht der Gemeinde gehört haben sollen. Dadurch entstanden Forderungen des beauftragten Bauunternehmens in fünfstelliger Höhe.

Außerdem soll er als Vorsitzender des örtlichen Sportvereins Steuerschulden des SV Immenreuth aus dem Gemeindesäckel überwiesen haben und es soll Unregelmäßigkeiten bei Erschließungsbeiträgen gegeben haben.

Gesamtschaden von rund 65.000 Euro

Insgesamt soll der Gemeinde ein Schaden von rund 65.000 Euro entstanden sein. Die CSU-Fraktion des Gemeinderates schloss den Bürgermeister im Oktober 2017 aus ihren Reihen aus und brachte damit die Ermittlungen ins Rollen. Das Amtsgericht Tirschenreuth verhandelt an insgesamt fünf Tagen. Im Zuge dessen ist der gesamte Gemeinderat in den Zeugenstand geladen. Zunächst sagt aber der geschäftsleitende Beamte der Gemeinde als Zeuge aus, der die Unregelmäßigkeiten feststellte.

Angeklagter im Krankenstand

Der Angeklagte selbst war vor seiner Zeit als Bürgermeister Beamter bei der Gemeindeverwaltung in Immenreuth und leitete die Kämmerei und die Personalstelle. Seit Bekanntwerden der Vorwürfe im Oktober 2017 befindet er sich im Krankenstand.