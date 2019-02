Bürgermeister von Gerolzhofen verteidigt umstrittenes Baugebiet

Nach der Einreichung von über 1.000 Unterschriften eines Bürgerbegehrens mit dem Ziel einen Bürgerentscheid gegen ein geplantes Baugebiet südlich des Nützelbachsees in Gerolzhofen (Lkr. Schweinfurt) zu erreichen, nimmt nun die CSU mit Bürgermeister Thorsten Wozniak Stellung. Wozniak verteidigt die Planung für ein Neubaugebiet für 39 bis 45 neue Häuser, da die Stadt Bauwilligen keine Grundstücke mehr anbieten könne. Familien, die in Gerolzhofen bauen wollten, sollten nicht woanders hin abwandern müssen.

Ausgleichsflächen für die Natur

Das Naherholungsgebiet Nützelbachauen sei von dem Baugebiet nicht betroffen, es werde auch nicht durch eine Zufahrt geteilt. Wiesen, Hecken, Bäume würden nicht entfernt. Aufgrund des Baugebiets würden sogar weitere Flächen für den Naturschutz in Form von sogenannten Ausgleichsflächen angelegt.

Stadtrat entscheidet über Zulassung des Bürgerentscheids

Die CSU und Wozniak argumentieren auch damit, dass die Einkommenssteuerbeteiligung die stabilste und höchste Einnahmequelle der Stadt sei. Damit könnten wichtige, aber teure Einrichtung finanziert werden. Es gebe mehr Sterbefälle als Geburten, deshalb sei die Stadt auf Zuzüge angewiesen. Das Interesse an Baugrundstücken sei nach wie vor sehr groß. Alternatives Bauland habe die Stadt nicht. Wer in Baulücken in der Stadt baue oder bestehende Häuser saniere, werde durch ein Förderprogramm unterstützt. Mit einer Zulassung des Bürgerbegehrens als Bürgerentscheid wird in einer der nächsten Stadtratssitzungen gerechnet.