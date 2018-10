Bürgermeister von Ahorntal arbeitet künftig Vollzeit

Aus der ehrenamtlichen Stelle des 1. Bürgermeister wird in der Gemeinde Ahorntal künftig eine Vollzeitstelle. Das hat der Gemeinderat nun beschlossen, so der 2. Bürgermeister Johannes Knauer (Christliche Wählerunion) auf BR-Nachfrage. Es sei eine "rege Diskussion, aber sachlich und vernünftig" gewesen, so Knauer. "Es war wirklich eine konstruktive Sitzung", so der 2. Bürgermeister weiter.

Alle drei Bürgermeister zurückgetreten

Die Entscheidung mussten die Ahorntaler treffen, weil die 2.200-Seelen-Gemeinde seit September keinen Bürgermeister mehr hat. Gerd Hofmann (Freie Bürger Ahorntal) war aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Wenig später traten auch der zweite und dritte Bürgermeister wegen Unstimmigkeiten im Gemeinderat zurück.

Neuwahl im Januar

Zwar wurde zwischenzeitlich das Amt des zweiten und dritten Bürgermeisters erneut besetzt, noch fehlt aber das von den Bürgern gewählte Gemeindeoberhaupt. Da die Neuwahl aller Voraussicht nach am 27. Januar 2019 stattfinden wird, musste der Gemeinderat handeln. denn: Das Gesetz sieht vor, dass mindestens 90 Tage vor einer Wahl das zu wählende Amt klar definiert sein muss.